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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Новой Каховке оккупанты ограбили картинную галерею

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Художественные фонды галереи насчитывали более 1200 экспонатов
Художественные фонды галереи насчитывали более 1200 экспонатов
Фото: Новокаховська міська територіальна громада / Facebook

В Новой Каховке Херсонской области российские захватчики ограбили картинную галерею имени Альбина Гавдзинского. Об этом 2 ноября сообщила в Facebook пресс-служба Новокаховской городской территориальной общины.

"Из временно оккупированной Новой Каховки пришло известие о том, что из картинной галереи массово вывозились художественные фонды: произведения живописи, графики, скульптуры", – говорится в сообщении.

В общине отметили, что этот акт мародерства стал продолжением массовых грабежей российскими оккупантами учреждений культуры, медицины и других в Херсоне и Херсонской области после объявления оккупационными властями "эвакуации населения".

Исполком Новокаховского городского совета готовит официальное обращение в правоохранительные органы о совершении преступления.

Как рассказали в пресс-службе, картинная галерея, основанная в 1967 году как художественный отдел Херсонского краеведческого музея, была "визитной карточкой Новой Каховки". Ее художественные фонды насчитывали более 1200 экспонатов, среди которых уникальная коллекция из 297 произведений живописи и графики народного художника Украины Альбина Гавдзинского, офорты народного художника Украины Василия Мироненко, иллюстрации народного художника Украины Валентина Литвина.

https://www.facebook.com/Nova.Kahovka.Gromada/posts/pfbid021G7VYyxLy8pP61vMK8myzMHMk8nf7CcnV8JJuKnjpfh8BDD8mL3NQiJ2NbTWawjMl

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин 18 октября заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта.

По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.

В конце октября стало известно, что оккупанты вывозят из Херсона технику ГСЧС и культурные ценности. Они также вывезли памятники российскому полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову и останки князя Григория Потемкина.

Главарь местных коллаборантов Владимир Сальдо сообщал, что все так называемые органы власти в Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.

В военной разведке и Минобороны Украины предупреждают, что оккупанты проводят информационную операцию и создают видимость отступления из областного центра, а сами готовят город к обороне.

Теги: искусство, музеи, оккупация, Херсонская область, кража, живопись, ограбление, мародеры, война России против Украины, музей, Новая Каховка, картины, российские оккупанты
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