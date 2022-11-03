В Новой Каховке оккупанты ограбили картинную галерею

"Из временно оккупированной Новой Каховки пришло известие о том, что из картинной галереи массово вывозились художественные фонды: произведения живописи, графики, скульптуры", – говорится в сообщении.

В общине отметили, что этот акт мародерства стал продолжением массовых грабежей российскими оккупантами учреждений культуры, медицины и других в Херсоне и Херсонской области после объявления оккупационными властями "эвакуации населения".

Исполком Новокаховского городского совета готовит официальное обращение в правоохранительные органы о совершении преступления.

Как рассказали в пресс-службе, картинная галерея, основанная в 1967 году как художественный отдел Херсонского краеведческого музея, была "визитной карточкой Новой Каховки". Ее художественные фонды насчитывали более 1200 экспонатов, среди которых уникальная коллекция из 297 произведений живописи и графики народного художника Украины Альбина Гавдзинского, офорты народного художника Украины Василия Мироненко, иллюстрации народного художника Украины Валентина Литвина.