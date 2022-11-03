В Новой Каховке оккупанты ограбили картинную галерею

"Из временно оккупированной Новой Каховки пришло известие о том, что из картинной галереи массово вывозились художественные фонды: произведения живописи, графики, скульптуры", – говорится в сообщении.
В общине отметили, что этот акт мародерства стал продолжением массовых грабежей российскими оккупантами учреждений культуры, медицины и других в Херсоне и Херсонской области после объявления оккупационными властями "эвакуации населения".
Исполком Новокаховского городского совета готовит официальное обращение в правоохранительные органы о совершении преступления.
Как рассказали в пресс-службе, картинная галерея, основанная в 1967 году как художественный отдел Херсонского краеведческого музея, была "визитной карточкой Новой Каховки". Ее художественные фонды насчитывали более 1200 экспонатов, среди которых уникальная коллекция из 297 произведений живописи и графики народного художника Украины Альбина Гавдзинского, офорты народного художника Украины Василия Мироненко, иллюстрации народного художника Украины Валентина Литвина.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин 18 октября заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта.
По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.
В конце октября стало известно, что оккупанты вывозят из Херсона технику ГСЧС и культурные ценности. Они также вывезли памятники российскому полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову и останки князя Григория Потемкина.
Главарь местных коллаборантов Владимир Сальдо сообщал, что все так называемые органы власти в Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.
В военной разведке и Минобороны Украины предупреждают, что оккупанты проводят информационную операцию и создают видимость отступления из областного центра, а сами готовят город к обороне.