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Украинские военные в время воздушной разведки сняли российских оккупантов: Мародеры даже не прятались

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Военнослужащие ССО показали деятельность оккупантов
Военнослужащие ССО показали деятельность оккупантов
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Faceboo

Военнослужащий Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во время воздушной разведки зафиксировали, как российские оккупанты носили мешки с имуществом, отобранным у мирного населения на оккупированной территории.

Об этом пресс-служба командования ССО проинформировала в Facebook. 

"Одно фото, демонстрирующее всю низменность суть российских оккупантов. Воины ССО Украины во время разведки местности зафиксировали, как так называемые освободители забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населенных пунктов. Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленными улицами среди бела дня", – рассказали в командовании и опубликовали фото, на котором видно оккупантов, носящих белые мешки. 

Где именно и когда был сделан снимок, не сообщается. 

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным "Медиазоны", за три месяца открытого вторжения оккупанты отправили в российские города 58 тонн посылок из почтовых отделений вблизи границы Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: разведка, мародеры, война России против Украины, военнослужащий, ССО, имущество, фото, российские оккупанты
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