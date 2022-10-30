Украинские военные в время воздушной разведки сняли российских оккупантов: Мародеры даже не прятались

Об этом пресс-служба командования ССО проинформировала в Facebook.

"Одно фото, демонстрирующее всю низменность суть российских оккупантов. Воины ССО Украины во время разведки местности зафиксировали, как так называемые освободители забирают имущество мирных людей в одном из захваченных населенных пунктов. Мародеры даже не прятались и таскали мешки с награбленными улицами среди бела дня", – рассказали в командовании и опубликовали фото, на котором видно оккупантов, носящих белые мешки.

Где именно и когда был сделан снимок, не сообщается.

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook