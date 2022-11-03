"Это проявление определенной провокации". В ВСУ объяснили, куда в Херсоне делся российский флаг

По ее словам, оккупанты готовятся к уличным боям. Они переодеваются в гражданскую форму, имитируя столкновения между жителями города, а также всеми способами создают видимость отступления из областного центра.

Гуменюк предположила, что исчезновение российского "триколора" со здания Херсонской ОГА может быть также частью этого плана.

"Это проявление определенной провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасный. Но, учитывая, что они готовятся к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем, так скажем, запланированную тактику действий. Не стоит спешить радоваться [отступлению РФ], надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки", – объяснила спикер.

Сегодня в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский опубликовал фото здания с пустующим флагштоком.

"Таинственное исчезновение сами понимаете чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", – написал Соболевский.