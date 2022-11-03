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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ни одной пожарной машины не осталось". В Херсоне оккупанты разграбили имущество коммунальных предприятий, сообщили в ВГА

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По данным городской администрации, оккупанты вывезли пожарные и медицинские машины из Херсона
По данным городской администрации, оккупанты вывезли пожарные и медицинские машины из Херсона
Фото: khersonline.net (архив)

Российские военные грабят как жилье жителей Херсона, так и предприятия захваченного города. Об этом сообщила "Новостям Приазовья" (проект "Радіо Свобода") начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.

"Разграблено абсолютно все имущество в нашем городе, которое принадлежало коммунальным предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность нашего города. Коммунальное предприятие "Херсонгорводоканал", имевшее на своем балансе большое количество именно технических средств, машин, – это все вывезено, ничего нет", – сказала она.

Такая же ситуация, по ее словам, на предприятии "Херсонгаз" – "оно полностью опустошено". Вывезен и автопарк общественного транспорта города, который был недавно пополнен 30 автобусами.

"Скорые помощи, которые были в городе, все вывезены, пожарные машины – ни одной не осталось", – рассказала Луговая.

В конце октября стало известно, что оккупанты вывозят из Херсона технику ГСЧСархивные документывсе оборудование и медикаменты из больниц, культурные ценности. В Новой Каховке они ограбили картинную галерею.

По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Россияне также вывезли из Херсона памятники российскому полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову и останки князя Григория Потемкина.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин 18 октября заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта.

По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Главарь местных коллаборантов Владимир Сальдо сообщал, что все так называемые органы власти в Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.

В военной разведке и Минобороны Украины предупреждают, что оккупанты проводят информационную операцию и создают видимость отступления из областного центра, а сами готовят город к обороне.

Теги: Херсон, ГСЧС, оккупация, автобус, мародеры, война России против Украины, общественный транспорт, российские оккупанты, Галина Луговая
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