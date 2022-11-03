"Ни одной пожарной машины не осталось". В Херсоне оккупанты разграбили имущество коммунальных предприятий, сообщили в ВГА

По данным городской администрации, оккупанты вывезли пожарные и медицинские машины из Херсона Фото: khersonline.net (архив)

"Разграблено абсолютно все имущество в нашем городе, которое принадлежало коммунальным предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность нашего города. Коммунальное предприятие "Херсонгорводоканал", имевшее на своем балансе большое количество именно технических средств, машин, – это все вывезено, ничего нет", – сказала она.

Такая же ситуация, по ее словам, на предприятии "Херсонгаз" – "оно полностью опустошено". Вывезен и автопарк общественного транспорта города, который был недавно пополнен 30 автобусами.

"Скорые помощи, которые были в городе, все вывезены, пожарные машины – ни одной не осталось", – рассказала Луговая.

В конце октября стало известно, что оккупанты вывозят из Херсона технику ГСЧС, архивные документы, все оборудование и медикаменты из больниц, культурные ценности. В Новой Каховке они ограбили картинную галерею.

По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".

Россияне также вывезли из Херсона памятники российскому полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову и останки князя Григория Потемкина.