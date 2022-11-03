"Ни одной пожарной машины не осталось". В Херсоне оккупанты разграбили имущество коммунальных предприятий, сообщили в ВГА

"Разграблено абсолютно все имущество в нашем городе, которое принадлежало коммунальным предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность нашего города. Коммунальное предприятие "Херсонгорводоканал", имевшее на своем балансе большое количество именно технических средств, машин, – это все вывезено, ничего нет", – сказала она.
Такая же ситуация, по ее словам, на предприятии "Херсонгаз" – "оно полностью опустошено". Вывезен и автопарк общественного транспорта города, который был недавно пополнен 30 автобусами.
"Скорые помощи, которые были в городе, все вывезены, пожарные машины – ни одной не осталось", – рассказала Луговая.
В конце октября стало известно, что оккупанты вывозят из Херсона технику ГСЧС, архивные документы, все оборудование и медикаменты из больниц, культурные ценности. В Новой Каховке они ограбили картинную галерею.
По выражению президента Владимира Зеленского, Россия делает из Херсонской области "зону без цивилизации", "зону отчуждения".
Россияне также вывезли из Херсона памятники российскому полководцу Александру Суворову и адмиралу Федору Ушакову и останки князя Григория Потемкина.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин 18 октября заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта.
По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.
Главарь местных коллаборантов Владимир Сальдо сообщал, что все так называемые органы власти в Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.
В военной разведке и Минобороны Украины предупреждают, что оккупанты проводят информационную операцию и создают видимость отступления из областного центра, а сами готовят город к обороне.