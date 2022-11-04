ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты провоцируют экологическую катастрофу, в Днепре тонны масла и горючего – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Янушевич отметил, что Украина не может оперативно убрать пятна на воде
Янушевич отметил, что Украина не может оперативно убрать пятна на воде
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegrаm

В Херсонской области российские оккупанты провоцируют экологическую катастрофу, заявил 4 ноября в Telegrаm глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Оккупанты провоцируют экологическую катастрофу в Херсонской области. Захватчики подрывают плавсредства и суда возле пристаней и причалов Днепра и его притоков. Поэтому в реке уже тонны масла и горючего. Вредные вещества течением несет в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что поскольку водно-болотные угодья парка имеют международное значение как среда обитания водоплавающих птиц, "эта экологическая катастрофа может иметь и международные последствия".

"По предварительной оценке, в воду попало до 10 тонн горюче-смазочных материалов. Это может привести к уничтожению речной флоры и фауны, а также отравлению местности на десятки лет. В дальнейшем опасные вещества могут попасть и в Черное море", – объяснил Янушевич.

По его словам, "необходимо как можно быстрее перекрыть нефтяные пятна и собрать их", но "Украина не может оперативно это сделать".

"Наши специалисты не имеют доступа к временно оккупированным территориям. Для фиксации этого ужасного экологического преступления Херсонская ОВА обратилась в правоохранительные органы. Наш враг – просто армия варваров, которая может только уничтожать все вокруг", – заявил Янушевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

4 ноября полиция Херсонской области сообщила, что в Херсоне оккупанты взрывают, расстреливают и сжигают плавсредства возле причалов.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на востоке и юге страны, в том числе в Херсонской области. 

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: экология, армия, война, Черное море, Херсонская область, катастрофа, война России против Украины, берег, взрывы, река Днепр, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
На Takflix выпустили дебютный фильм режиссера Кведаравичюса, убитого в Мариуполе российскими оккупантами
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Остапчук дал первое интервью после новости о разводе со второй женой
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
Певица Приходько назвала Потапа своим главным разочарованием
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Безупречная красота". 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
Жена Усика показала его объятия с сыном. Фото
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
"Такое ощущение, что все это было в другой жизни". Гребенщиков показал снимок со свадьбы 35-летней давности
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
СМИ сообщили, что в Украину в персональном вагоне едет Стивен Кинг. "Укрзалізниця" опровергла фейк и обратилась к писателю
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (102258)
2
Пропагандист Соловьев оскорбил Ефросинину и ее семью. Маша ответила матом (89460)
3
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (49181)
4
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе (44561)
5
Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном целоваться с чиновниками в десна. Некоторые ниже опускались (38489) G
6
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (36834)
7
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление (29296)
8
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (29272)
 
 
 
 