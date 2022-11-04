В Херсонской области оккупанты провоцируют экологическую катастрофу, в Днепре тонны масла и горючего – глава ОВА

"Оккупанты провоцируют экологическую катастрофу в Херсонской области. Захватчики подрывают плавсредства и суда возле пристаней и причалов Днепра и его притоков. Поэтому в реке уже тонны масла и горючего. Вредные вещества течением несет в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что поскольку водно-болотные угодья парка имеют международное значение как среда обитания водоплавающих птиц, "эта экологическая катастрофа может иметь и международные последствия".
"По предварительной оценке, в воду попало до 10 тонн горюче-смазочных материалов. Это может привести к уничтожению речной флоры и фауны, а также отравлению местности на десятки лет. В дальнейшем опасные вещества могут попасть и в Черное море", – объяснил Янушевич.
По его словам, "необходимо как можно быстрее перекрыть нефтяные пятна и собрать их", но "Украина не может оперативно это сделать".
"Наши специалисты не имеют доступа к временно оккупированным территориям. Для фиксации этого ужасного экологического преступления Херсонская ОВА обратилась в правоохранительные органы. Наш враг – просто армия варваров, которая может только уничтожать все вокруг", – заявил Янушевич.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 ноября полиция Херсонской области сообщила, что в Херсоне оккупанты взрывают, расстреливают и сжигают плавсредства возле причалов.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия на востоке и юге страны, в том числе в Херсонской области.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.