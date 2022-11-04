В Херсонской области оккупанты провоцируют экологическую катастрофу, в Днепре тонны масла и горючего – глава ОВА

Янушевич отметил, что Украина не может оперативно убрать пятна на воде Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegrаm

"Оккупанты провоцируют экологическую катастрофу в Херсонской области. Захватчики подрывают плавсредства и суда возле пристаней и причалов Днепра и его притоков. Поэтому в реке уже тонны масла и горючего. Вредные вещества течением несет в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что поскольку водно-болотные угодья парка имеют международное значение как среда обитания водоплавающих птиц, "эта экологическая катастрофа может иметь и международные последствия".

"По предварительной оценке, в воду попало до 10 тонн горюче-смазочных материалов. Это может привести к уничтожению речной флоры и фауны, а также отравлению местности на десятки лет. В дальнейшем опасные вещества могут попасть и в Черное море", – объяснил Янушевич.

По его словам, "необходимо как можно быстрее перекрыть нефтяные пятна и собрать их", но "Украина не может оперативно это сделать".

"Наши специалисты не имеют доступа к временно оккупированным территориям. Для фиксации этого ужасного экологического преступления Херсонская ОВА обратилась в правоохранительные органы. Наш враг – просто армия варваров, которая может только уничтожать все вокруг", – заявил Янушевич.

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4 ноября полиция Херсонской области сообщила, что в Херсоне оккупанты взрывают, расстреливают и сжигают плавсредства возле причалов.