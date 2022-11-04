Оккупанты в Херсоне взрывают и расстреливают катера

Также в селах Скадовского района и городе Олешки оккупанты продолжают угонять автомобили, отбирать жилье у местных жителей и заселяться в их дома. В курортных селах россияне самовольно заселяются на базы отдыха. В Олешках имущество из жилищ военные РФ вывозят на "Уралах".
На временно оккупированных территориях российские военные продолжают похищать людей. За последние сутки такие факты зафиксированы в Херсоне и Каланчаке.
В полиции отметили, что по всем фактам российской агрессии против мирного населения открыты уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.