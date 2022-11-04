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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Херсоне взрывают и расстреливают катера

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Россияне уничтожают плавсредства
Россияне уничтожают плавсредства
Фото: EPA

В Херсоне российские военные с помощью взрывчатки уничтожают плавательные средства на причалах и расстреливают или сжигают катера. Об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook 4 ноября.

Также в селах Скадовского района и городе Олешки оккупанты продолжают угонять автомобили, отбирать жилье у местных жителей и заселяться в их дома. В курортных селах россияне самовольно заселяются на базы отдыха. В Олешках имущество из жилищ военные РФ вывозят на "Уралах".

На временно оккупированных территориях российские военные продолжают похищать людей. За последние сутки такие факты зафиксированы в Херсоне и Каланчаке.

В полиции отметили, что по всем фактам российской агрессии против мирного населения открыты уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны.

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid03DupmrZsSYqX77cftUfHbjmHFjYX3ySY9JByEmajinmJ8C9eTqwqtxPW9JtGcmpfl

Контекст:

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Теги: Херсон, полиция, Херсонская область, война России против Украины, российские оккупанты
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