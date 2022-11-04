Оккупанты в Херсоне взрывают и расстреливают катера

Также в селах Скадовского района и городе Олешки оккупанты продолжают угонять автомобили, отбирать жилье у местных жителей и заселяться в их дома. В курортных селах россияне самовольно заселяются на базы отдыха. В Олешках имущество из жилищ военные РФ вывозят на "Уралах".

На временно оккупированных территориях российские военные продолжают похищать людей. За последние сутки такие факты зафиксированы в Херсоне и Каланчаке.

В полиции отметили, что по всем фактам российской агрессии против мирного населения открыты уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны.