Начальник военной администрации Херсона Луговая: У российских оккупантов подгорают пятки. Они прямо говорят, что зимовать здесь не останутся

Ни одной скорой помощи, ни одной пожарной машины не осталось в городе

– Вы почти месяц занимаете должность главы военной администрации Херсона. Учитывая, что город оккупирован, о чем вы сейчас заботитесь?

– Происходит процедура регистрации военной администрации, изготовления токенов, ключей, утверждения структуры, штатного расписания, а также назначения главного бухгалтера. Процедура оформления в казначействе завершается, и сейчас в соответствии со штатом идут назначения заместителей. Когда Вооруженные силы Украины освободят Херсон (а они обязательно это в ближайшее время сделают), мы должны позаботиться о жителях. Прежде всего, это гражданская защита.

Второй момент – налаживание работы сферы жилищно-коммунального хозяйства, чем должны заниматься мои профильные заместители, я вместе с ними и вся наша команда. Также есть гуманитарное направление, которое должно финансироваться, поддерживаться, – осуществлять все выплаты. Непосредственно вся наша работа уже сейчас направлена на поддержку населения.

– Что именно сейчас наиболее актуально для Херсона?

– Мы знаем, что будет огромная необходимость в обеспечении продуктами питания, потому что сейчас в городе ситуация угрожающая, медикаментами, потому что они отсутствуют в необходимом количестве. Большая проблема с лекарствами в отношении онкозаболеваний, сердечно-сосудистой системы, а также для людей с сахарным диабетом.

Есть огромная проблема с техникой. Ни одной скорой помощи, ни одной пожарной машины не осталось в городе. Мы работаем над тем, чтобы обратиться к мировым лидерам за помощью для нашего города-героя. Множество проблем. Сейчас самому оккупированному городу мы не можем помочь ни продуктами, ни медсредствами, поскольку единственная надежда и единственный путь, которым мы помогали раньше, – через наших героев волонтеров, – сейчас закрыт. Оккупанты сделали все возможное и невозможное, чтобы обрубить все пути поддержки горожан.

– Знаете ли вы, в каких условиях сейчас живут люди в Херсоне?

– На наше население, на украинцев, оказывается огромное давление. Оккупанты шарят по всем домам, ищут патриотов. Вы знаете, что в городе есть патриотическая группировка "Желтая лента" и партизанщина на высоком уровне. Поэтому россияне ищут их. Многие люди, с которыми я была постоянно на связи, предупредили, что сейчас очень жарко в городе, их жизнь может быть в опасности. Орки заходят в дома, проверяют технику, телефоны. Люди договариваются о встрече, не берут с собой телефоны, потому что это небезопасно. В основном, конечно, сидят дома.

Мы не знаем, где сейчас находятся наши дети, которых вывезли вроде бы на оздоровление. Это не одна сотня и даже тысяча детей



– Вы сказали, что нет ни одной пожарной и скорой машины. Куда же они делись?

– Все оборудование перевезено на левый берег. Полностью вывезено оснащение из наших больниц, которое было дорогостоящим, из нашей мощной больницы для онкобольных. Совсем недавно было приобретено новое высокотехнологичное оборудование. Россияне все увезли. Вывезли абсолютно все имущество коммунального предприятия "Херсонгорводоканал". У нас не осталось ни одного грузовика, ни одного грейдера. Хоть пальцами копай траншеи. Ситуация реально угрожающая.

Наш судостроительный завод опустошен. Винзавод – там было оборудование, он едва работал, но его оснащение и имущество тоже увезли. Наше предприятие "Херсонгаз" уничтожено, опустошено. То есть ситуация в городе очень сложная. И я бы сказала, патовая. Когда вооруженные силы Украины зайдут, нам негде будет даже оказывать помощь нашим жителям, нечем будет перевезти пациентов в другой город или даже просто из дома в больницу доставить. Нам нечем будет потушить пожары.

Мы с командной рассматриваем три сценария развития событий по сферам жилищно-коммунального хозяйства – частично город разрушен, полуразрушен и, не дай бог, полностью. Как мы будем действовать, что делать, как поднимать наш город и как спасать наших жителей? Проблемных вопросов хватает.

– Оккупанты вывезли и общественный транспорт?

– Так и есть. Наши новые недавно приобретенные автобусы. Херсонцы еще не успели насладиться комфортабельным городским транспортом. Весь автопарк вывезен из города и сейчас есть информация, что оккупанты собираются вывезти еще и троллейбусы. Осталось только сердце вырвать из груди. Но это им не удастся. ВСУ скоро придут и повырывают этим тварям и мозги, и сердца, и все остальное.

– Кроме оборудования, оккупанты вывозят еще и архивы?

– Несколько дней назад вывезли архивы. И не только. Наследие культуры, картины из музейных фондов все вывозится. И стулья, и столы, и технику – вот все совершенно. Даже все из квартир, в которые поселяются более состоятельные оккупанты, они также вывозят все – телевизоры, стиральные машины, опустошают жилье. Ходят по домам, смотрят, где нет людей, и оттуда все вывозят.

Люди отмечают, что большинство оккупантов постоянно в состоянии алкогольного опьянения. Ведут себя неадекватно, могут производить выстрелы куда вздумается, пугая население. Люди очень боятся, потому что это страшно.

Мы не знаем, где сейчас находятся наши дети, которых вывезли на оздоровление. Это не одна сотня и даже тысяча детей. Родители хотят вернуть их. Было обещано, что будут каникулы удлиненного типа. Уже и удлиненный тип закончился, а детей все не возвращают. Родители даже не знают, где находятся дети.

Родители подверглись спровоцированной панике, которую инициировали оккупационные власти. Я считаю, что это не было оздоровления, это была депортация наших детей. А затем объявлена депортация населения. Оккупанты говорят, будто ВСУ будут убивать, уничтожать людей, поэтому надо эвакуироваться на левый берег. А на самом деле людей вытеснили из их домов и будут ими прикрываться как живым щитом.

Родители, которые повелись на эту провокацию, отдавали еще и детям свидетельства о рождении на руки. Так что ситуация еще более угрожающая. И хотели бы вернуть, но мы не знаем, где наши дети.

– Нет сомнения, что все это происходило и с помощью предателей. Много ли таких в Херсоне?

– Предателей хватает. Есть мощные яркие персоны, которые ездили в Москву, аплодировали, обнимались-целовались. Но также есть часть людей из органов местного самоуправления, которые перешли на сторону оккупантов, сотрудничали, поддерживали, повелись на эту глупость, что "Россия здесь навсегда". Думаю, сейчас они очень сожалеют об этом.

Все факты, собранные на этот день, – фото, видео, аудио, документы, где есть подписи и печати людей, есть персоны, которые работали в Херсонском городском совете и пошли сотрудничать к оккупантам, – все эти факты задокументированы, поэтому однозначно отдельные персонажи, по которым собраны доказательства, понесут наказание. И по тем, что еще собирается доказательная база, тоже будут доведены дела до логического конца, и кожному катюзі буде по заслузі.

– Такой вал проблем маленькая местная команда решить сама не в состоянии. Кто вам помогает?

– Сейчас эти вопросы обсуждаются с начальником Херсонской областной военной администрации Ярославом Янушевичем. Мы встречаемся, все обговариваем, взвешиваем, ищем пути решения проблем. Его поддержка, поддержка президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля ощущается и очень мощная. В среду на совете обороны все эти вопросы будут обсуждены и определены шаги по решению актуальных вопросов. Убеждена, что город-герой Херсон не останется один на один со своей бедой. Обязательно будет поддержка.

У российских оккупантов тоже нет еды, тоже проблемы с горючим, проблемы с боеприпасами и спят они очень неспокойно, потому что HIMARS метко попадает в цель

– Оккупанты продолжают говорить, что люди должны выезжать. Что бы вы посоветовали херсонцам сейчас?

– Я понимаю, насколько сложна ситуация в городе с продуктами, медикаментами, но я бы советовала оставаться дома. Запасаться продуктами, водой и оставаться дома, сплотится с соседями, находиться вместе где-то в частном секторе, где есть подвальные помещения, узнать, где есть укрытия и как добраться туда. А также сохранять спокойствие, хотя это очень тяжело.

Люди так истощены, им очень страшно. Я со многими разговаривала – они боятся, поскольку давление со стороны оккупационных властей значительно возросло. Многие меня предупредили, что есть угроза их жизни, потому что телефоны проверяют. Если орки увидели какого-то человека и он им не понравился, могут забрать на подвал и предъявлять какие-то небылицы.

– Телефонная связь еще есть в Херсоне?

– Была связь нарушена, но в понедельник ее удалось восстановить – наши ребята из ВСУ молодцы. Спасибо им, постарались. Связь восстановлена и люди могут снова общаться.

– Есть ли вода, свет?

– В коммунальном предприятии "Херсонгорводоканал" осталось небольшое количество работников. Я им очень благодарна, как и всем другим работникам коммунальных предприятий, которые в прямом смысле рискуя своей жизнью, продолжают поддерживать инфраструктуру города, ремонтируют, налаживают оборудование, контролируют. Вода и свет в городе есть. Хотя оккупанты пытались неделю назад "кошмарить" людей, отключать электроэнергию, оказывая дополнительное психологическое давление: "видите, все пропало".

– Сколько человек еще остается в Херсоне?

– Я думаю, где-то тысяч 70 есть. То, что говорил коллаборант Владимир Сальдо, что 70 тыс. уехали из города… Если бы это было так, в городе вообще не осталось бы людей. Максимум 4–5 тыс. уехало – это правда. Остальные остаются в Херсоне, а Херсон был, есть и останется украинским.

– Когда по-вашему город освободят?

– Я хочу сказать: это обязательно произойдет, и в ближайшее время, в этом году. И мы еще поднимем бокалы с шампанским за нашу победу, за родную украинскую Херсонщину. Верьте. Если меня читают херсонцы, – надо верить и, сжав кулаки и зубы, ждать наши Вооруженных сил Украины.

Они близко, они придут и освободят все, а у оккупантов подгорают пятки. Они жителям прямо говорят, что "зимовать они здесь не останутся". Психологически они очень подорваны. У российских оккупантов тоже нет еды, тоже проблемы с горючим, проблемы с боеприпасами и спят они очень неспокойно, потому что HIMARS метко попадает в цель и это представляет для них угрозу. В разговорах с людьми они говорят, что не видят смысла этой войны – "мы спать боимся, потому что хрен знает, куда прилетит". Так что пусть скорее собирают свои манатки и уходят.