Путин заявил, что жителей Херсона "нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий"

Это происходило на Красной площади в Москве, куда Путин пришел возлагать цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, видео обнародовали в Telegram-канале "Вы слушали маяк".
"Сейчас тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий. Гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий", – сказал Путин.
Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая рассказывала, что коллаборанты и оккупанты в Херсоне напуганы и не знают, что им делать. "Их оттесняют, им ничего не остается делать, как бежать, как звать за собой на выезд людей", – заявляла она и призывала "не вестись" на эти провокации россиян.
По оценке Луговой, в Херсоне остается около 70 тыс. человек.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. В Херсоне и ряде населенных пунктов области уже после оккупации проходили проукраинские митинги. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.