Путин заявил, что жителей Херсона "нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий"

Путин заявил о желании вывезти украинцев из оккупированного города на фоне наступления ВСУ Фото: ЕРА

Это происходило на Красной площади в Москве, куда Путин пришел возлагать цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, видео обнародовали в Telegram-канале "Вы слушали маяк".

"Сейчас тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий. Гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий", – сказал Путин.

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая рассказывала, что коллаборанты и оккупанты в Херсоне напуганы и не знают, что им делать. "Их оттесняют, им ничего не остается делать, как бежать, как звать за собой на выезд людей", – заявляла она и призывала "не вестись" на эти провокации россиян.

По оценке Луговой, в Херсоне остается около 70 тыс. человек.