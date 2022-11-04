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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек и "добровольцы идут"

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Путин сказал, что 49 тыс. россиян из числа мобилизованных уже воюют в Украине, Шойгу называл цифру почти вдвое больше
Путин сказал, что 49 тыс. россиян из числа мобилизованных уже воюют в Украине, Шойгу называл цифру почти вдвое больше
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 4 ноября заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. Об этом он сказал во время возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, его цитирует пропагандистское "РИА Новости".

"У нас 318 уже тыс. [мобилизованных, почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", – заявил Путин.

Глава Кремля добавил, что из 318 тыс. мобилизованных 49 тыс. находятся в зоне боевых действий, пишут "Интерфакс" и ТАСС.

"Из них [мобилизованных] 49 тыс., по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой", – сказал Путин.

Министр обороны России Сергей Шойгу говорил 1 ноября, что в районы боевых действий направлены 87 тыс. россиян из числа мобилизованных.

Почему между цифрами, которые озвучили министр обороны и президент РФ, такая разница, из цитат, которые приводят российские СМИ, неясно.

Контекст:

21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, мобилизация, война России против Украины, потери армии России
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