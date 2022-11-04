Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек и "добровольцы идут"

Путин сказал, что 49 тыс. россиян из числа мобилизованных уже воюют в Украине, Шойгу называл цифру почти вдвое больше Фото: kremlin.ru

"У нас 318 уже тыс. [мобилизованных, почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", – заявил Путин.

Глава Кремля добавил, что из 318 тыс. мобилизованных 49 тыс. находятся в зоне боевых действий, пишут "Интерфакс" и ТАСС.

"Из них [мобилизованных] 49 тыс., по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой", – сказал Путин.

Министр обороны России Сергей Шойгу говорил 1 ноября, что в районы боевых действий направлены 87 тыс. россиян из числа мобилизованных.

Почему между цифрами, которые озвучили министр обороны и президент РФ, такая разница, из цитат, которые приводят российские СМИ, неясно.