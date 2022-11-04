Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек и "добровольцы идут"

"У нас 318 уже тыс. [мобилизованных, почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается", – заявил Путин.
Глава Кремля добавил, что из 318 тыс. мобилизованных 49 тыс. находятся в зоне боевых действий, пишут "Интерфакс" и ТАСС.
"Из них [мобилизованных] 49 тыс., по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой", – сказал Путин.
Министр обороны России Сергей Шойгу говорил 1 ноября, что в районы боевых действий направлены 87 тыс. россиян из числа мобилизованных.
Почему между цифрами, которые озвучили министр обороны и президент РФ, такая разница, из цитат, которые приводят российские СМИ, неясно.
21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.