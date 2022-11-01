Россия отправила 87 тыс. мобилизованных на войну в Украину – Шойгу

На селекторном совещании Шойгу заявил, что с мобилизованными работают порядка 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт на войне в Украине. По его словам, на полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений.
Шойгу подчеркнул, что на войну в Украине не будут направлять срочников, пополняющих ряды армии в рамках призывных кампаний. Всех завершивших срочную службу отправят домой, сказал он.
21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.