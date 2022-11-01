Россия отправила 87 тыс. мобилизованных на войну в Украину – Шойгу

Шойгу заявил, что срочников не отправят на фронт Фото: EPA

На селекторном совещании Шойгу заявил, что с мобилизованными работают порядка 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт на войне в Украине. По его словам, на полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений.

Шойгу подчеркнул, что на войну в Украине не будут направлять срочников, пополняющих ряды армии в рамках призывных кампаний. Всех завершивших срочную службу отправят домой, сказал он.