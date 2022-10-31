Мобилизованных в РФ отправляют на фронт с устаревшими и непригодными автоматами, которые стреляют патронами образца 1943 года – британская разведка

Британская разведка отмечает, что пополнение из числа мобилизованных, которое в количестве нескольких тысяч человек начало прибывать в Украину в октябре, в большинстве случаев плохо экипировано.

"В сентябре российские офицеры были обеспокоены тем, что некоторые недавно мобилизованные резервисты прибывают в Украину без оружия", – говорится в сводке.

(2/6) In September, Russian officers were concerned that some recently mobilised reservists were arriving in Ukraine without weapons. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 31, 2022

Судя по изображения из открытых источников, говорится в обзоре, мобилизованным раздали АКМС. Это версия АКМ (автомат Калашникова модернизированный), принятая на вооружение в СССР в начале 1960-х годов. Запасы таких автоматов оставались на складах, и многие из них, вероятно, находятся в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения, считают в британском минобороны.

АКМС стреляет патронами 7,62×39 мм образца 1943 года, отмечают британские военные, в то время как регулярные подразделения российской армии в основном вооружены автоматами АК-74М или АК-12, использующими патроны 5,45×39 мм.

(4/6) AKM fires 7.62mm ammunition while Russia’s regular combat units are mostly armed with 5.45mm AK-74M or AK-12 rifles. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 31, 2022

Необходимость поставлять на линию фронта разные боеприпасы, считают в минобороны Великобритании, создаст еще большую нагрузку на логистические цепочки российской армии, которые и так едва справляются.

"Это, вероятно, еще больше усложнит и без того перегруженную логистическую систему России", – резюмируют в британской разведке.