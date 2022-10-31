ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мобилизованных в РФ отправляют на фронт с устаревшими и непригодными автоматами, которые стреляют патронами образца 1943 года – британская разведка

Российские новобранцы получают оружие, которое стреляет патронами образца 1943 года
Российские новобранцы получают оружие, которое стреляет патронами образца 1943 года
Фото: depositphotos.com

Россиян, которые пополнили армию оккупантов в ходе частичной мобилизации, отправляют на фронт с устаревшим оружием, а иногда и без оружия. Об этом говорится в сводке британской разведки, которое было опубликовано в Twitter минобороны Великобритании 31 октября.

Британская разведка отмечает, что пополнение из числа мобилизованных, которое в количестве нескольких тысяч человек начало прибывать в Украину в октябре, в большинстве случаев плохо экипировано.

"В сентябре российские офицеры были обеспокоены тем, что некоторые недавно мобилизованные резервисты прибывают в Украину без оружия", – говорится в сводке.

Судя по изображения из открытых источников, говорится в обзоре, мобилизованным раздали АКМС. Это версия АКМ (автомат Калашникова модернизированный), принятая на вооружение в СССР в начале 1960-х годов. Запасы таких автоматов оставались на складах, и многие из них, вероятно, находятся в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения, считают в британском минобороны.

АКМС стреляет патронами 7,62×39 мм образца 1943 года, отмечают британские военные, в то время как регулярные подразделения российской армии в основном вооружены автоматами АК-74М или АК-12, использующими патроны 5,45×39 мм.

Необходимость поставлять на линию фронта разные боеприпасы, считают в минобороны Великобритании, создаст еще большую нагрузку на логистические цепочки российской армии, которые и так едва справляются.

"Это, вероятно, еще больше усложнит и без того перегруженную логистическую систему России", – резюмируют в британской разведке.

Контекст:

21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мобилизованные россияне настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что уже скоро России может понадобиться и новая волна мобилизации.

Теги: Россия, Украина, оружие, Великобритания, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, мобилизация, вооружение, боеприпасы, армия РФ, Russia, Ukraine, Минобороны, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, российские оккупанты, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
В сети показали, как сейчас выглядит 52-летняя Билык
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
Тина Кароль, Джамала, Dzidzio и еще шесть украинских артистов. В "Дії" началось голосование за членов жюри нацотбора на "Евровидение 2023"
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
"За пределами совершенства", "Абсолютно безупречно". 57-летняя Херли снялась в брючном костюме из атласа
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Кондратюк получил нагрудный знак за помощь теробороне. Фото
Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать
Актер Иваница о службе в ВСУ: Тренировки – не самое тяжелое. Самое тяжелое – это копать G
Елена ПОСКАННАЯ
Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг
Яркие образы звезд к Хэллоуину. В кого перевоплотились Кардашян, Дженнер, Хилтон, Фокс и Фаннинг
"Очень милые", "Береги ее". 31-летний министр Федоров показал свою любовь
"Очень милые", "Береги ее". 31-летний министр Федоров показал свою любовь
Дорофеева снялась в объятиях Кацурина. Фото вблизи
Дорофеева снялась в объятиях Кацурина. Фото вблизи
Маск пригласил Джоли на секретную Хэллоуин-вечеринку, которая состоится в замке Дракулы в Румынии – СМИ
Маск пригласил Джоли на секретную Хэллоуин-вечеринку, которая состоится в замке Дракулы в Румынии – СМИ
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой
  "Мертві орки не гудуть!" Зибров перепел свой хит. Видео
  "Мертві орки не гудуть!" Зибров перепел свой хит. Видео
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами
"Самый нежный чизкейк". Саливанчук опубликовала рецепт десерта из крем-сыра
"Самый нежный чизкейк". Саливанчук опубликовала рецепт десерта из крем-сыра
"Классные!" Боржемская показала, как сейчас выглядит ее сын от Узелкова
"Классные!" Боржемская показала, как сейчас выглядит ее сын от Узелкова
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (297402)
2
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. В нем сообщается о переменах в жизни замалчивающей войну артистки (110545)
3
"Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда" (94732)
4
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (92168)
5
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила (72703)
6
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь (61221)
7
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото (56291)
8
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам (45660)
 
 
 
 