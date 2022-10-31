Мобилизованных в РФ отправляют на фронт с устаревшими и непригодными автоматами, которые стреляют патронами образца 1943 года – британская разведка

Британская разведка отмечает, что пополнение из числа мобилизованных, которое в количестве нескольких тысяч человек начало прибывать в Украину в октябре, в большинстве случаев плохо экипировано.
"В сентябре российские офицеры были обеспокоены тем, что некоторые недавно мобилизованные резервисты прибывают в Украину без оружия", – говорится в сводке.
(2/6) In September, Russian officers were concerned that some recently mobilised reservists were arriving in Ukraine without weapons.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 31, 2022
Судя по изображения из открытых источников, говорится в обзоре, мобилизованным раздали АКМС. Это версия АКМ (автомат Калашникова модернизированный), принятая на вооружение в СССР в начале 1960-х годов. Запасы таких автоматов оставались на складах, и многие из них, вероятно, находятся в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения, считают в британском минобороны.
АКМС стреляет патронами 7,62×39 мм образца 1943 года, отмечают британские военные, в то время как регулярные подразделения российской армии в основном вооружены автоматами АК-74М или АК-12, использующими патроны 5,45×39 мм.
(4/6) AKM fires 7.62mm ammunition while Russia’s regular combat units are mostly armed with 5.45mm AK-74M or AK-12 rifles.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 31, 2022
Необходимость поставлять на линию фронта разные боеприпасы, считают в минобороны Великобритании, создаст еще большую нагрузку на логистические цепочки российской армии, которые и так едва справляются.
"Это, вероятно, еще больше усложнит и без того перегруженную логистическую систему России", – резюмируют в британской разведке.
(6/6) This will likely further complicate Russia’s already strained logistics systems.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 31, 2022
21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мобилизованные россияне настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что уже скоро России может понадобиться и новая волна мобилизации.