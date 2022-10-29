Невзлин: Россияне начинают думать. Чем больше будет "200-х", тем больше будет меняться отношение к Путину и войне

"Они начинают думать, потому что сейчас "200-е", "300-е" появляются уже рядом с достаточно большим количеством людей, люди знают их, люди знают их семьи, и чем дальше будет это происходить, тем больше будет меняться отношение людей и к Путину, и к этой войне", – считает Невзлин.
Он назвал "приговором Путину" объявленную главой Кремля мобилизацию россиян на войну против Украины и победные результаты Вооруженных сил Украины.
"Я просто не ожидал очень быстрого развития событий, потому что это большая территориальная рассредоточенная страна с населением, оболваненным и генетически (скажем так, со времен татаро-монгольского ига), и идеологически пропагандистами, телевидением и так далее. Поэтому это действует, но не так быстро, как хотелось бы для нормальной страны. Но это действует", – объяснил Невзлин.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек. 28 октября Шойгу заявил, что после завершения обучения на войну против Украины направлены 82 тыс. мобилизованных россиян. Он доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
По данным Генштаба ВСУ на 29 октября, в Украине уже погибло около 70 250 оккупантов.