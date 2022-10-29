Невзлин: Россияне начинают думать. Чем больше будет "200-х", тем больше будет меняться отношение к Путину и войне

"Они начинают думать, потому что сейчас "200-е", "300-е" появляются уже рядом с достаточно большим количеством людей, люди знают их, люди знают их семьи, и чем дальше будет это происходить, тем больше будет меняться отношение людей и к Путину, и к этой войне", – считает Невзлин.

Он назвал "приговором Путину" объявленную главой Кремля мобилизацию россиян на войну против Украины и победные результаты Вооруженных сил Украины.

"Я просто не ожидал очень быстрого развития событий, потому что это большая территориальная рассредоточенная страна с населением, оболваненным и генетически (скажем так, со времен татаро-монгольского ига), и идеологически пропагандистами, телевидением и так далее. Поэтому это действует, но не так быстро, как хотелось бы для нормальной страны. Но это действует", – объяснил Невзлин.

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