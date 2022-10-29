В Херсонскую область прибыла очередная партия мобилизованных россиян с низкой мотивацией, слабой подготовкой и частичной экипировкой – ОК "Юг"

"Недалеко от Херсона оккупанты дали местным двое суток на выселение из собственных помещений и эвакуацию. На путях так называемой эвакуации в временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где организован тщательный осмотр и проверка гражданских. Вместе с тем, на правый берег доставлена очередная партия мобилизованных российских военнослужащих с такими же низкими мотивационными показателями, слабой подготовкой и частичной экипировкой", – говорится в сообщении.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.

Основное задействование мобилизованных россиян в зоне боевых действий ожидается через полторы-две недели, заявили в Генштабе ВСУ 27 октября.

28 октября Шойгу заявил, что после завершения обучения на войну против Украины направлены 82 тыс. мобилизованных россиян. Он доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.