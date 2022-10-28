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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белорусский оппозиционер Латушко: Если бы у Лукашенко была устойчивая внутриполитическая ситуация, он давно отправил бы армию Беларуси в Украину

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Лукашенко пытается смягчить для себя возможные последствия поддержки России в войне против Украины, считает Латушко
Лукашенко пытается смягчить для себя возможные последствия поддержки России в войне против Украины, считает Латушко
Фото: EPA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко являлся участником войны России против Украины начиная с 24 февраля. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил проживающий в Польше белорусский оппозиционер, экс-посол в Польше, Португалии, Франции и Испании Павел Латушко.

"По решению Лукашенко территория Беларуси предоставлена для нанесения ракетных ударов и авиаударов по территории соседней Украины. Воздушное пространство Беларуси также используется российскими бомбардировщиками. Поэтому здесь ничего принципиально не меняется. Вопрос стоит в одном: готов ли Лукашенко использовать вооруженные силы Беларуси в наземной операции против Украины, каким образом будет вести себя и какие цели у той военной группировки, которая в рамках так называемого Союзного государства может быть сформирована на территории Беларуси", – сказал он.

Лукашенко является идеологическим союзником Путина, отметил Латушко. В то же время, по его словам, самопровозглашенный президент Беларуси пытается смягчить для себя возможные последствия поддержки России в войне против Украины.

"Если бы он понимал, что у него абсолютно устойчивая внутриполитическая ситуация, он пошел бы на еще большую поддержку России и давно дал бы согласие на отправку вооруженных сил Беларуси в Украину", – добавил Латушко.

Оппозиционер считает, что Лукашенко боится сделать это. Он отметил, что в Беларуси 80–90% людей, по всем социологическим опросам, выступают против участия вооруженных сил Беларуси в войне в Украине. Также Лукашенко понимает, что "с треском" проиграл выборы в августе 2020 года, добавил Латушко.

"Он – нелегитимный руководитель Беларуси, и соответственно, есть достаточно серьезный потенциал внутренних процессов как в связи с участием в войне, так и в связи с его правлением, которое заключается в массовом терроре внутри Беларуси. Вот это является сдерживающим фактором", – резюмировал он.

Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полный текст интервью

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.

24 октября в минобороны Беларуси заявили, что их военные возвращаются в места постоянной дислокации после того, как "успешно усилили границу".

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, мобилизация, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Павел Латушко
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