Белорусский оппозиционер Латушко: Если бы у Лукашенко была устойчивая внутриполитическая ситуация, он давно отправил бы армию Беларуси в Украину

Лукашенко пытается смягчить для себя возможные последствия поддержки России в войне против Украины, считает Латушко Фото: EPA

"По решению Лукашенко территория Беларуси предоставлена для нанесения ракетных ударов и авиаударов по территории соседней Украины. Воздушное пространство Беларуси также используется российскими бомбардировщиками. Поэтому здесь ничего принципиально не меняется. Вопрос стоит в одном: готов ли Лукашенко использовать вооруженные силы Беларуси в наземной операции против Украины, каким образом будет вести себя и какие цели у той военной группировки, которая в рамках так называемого Союзного государства может быть сформирована на территории Беларуси", – сказал он.

Лукашенко является идеологическим союзником Путина, отметил Латушко. В то же время, по его словам, самопровозглашенный президент Беларуси пытается смягчить для себя возможные последствия поддержки России в войне против Украины.

"Если бы он понимал, что у него абсолютно устойчивая внутриполитическая ситуация, он пошел бы на еще большую поддержку России и давно дал бы согласие на отправку вооруженных сил Беларуси в Украину", – добавил Латушко.

Оппозиционер считает, что Лукашенко боится сделать это. Он отметил, что в Беларуси 80–90% людей, по всем социологическим опросам, выступают против участия вооруженных сил Беларуси в войне в Украине. Также Лукашенко понимает, что "с треском" проиграл выборы в августе 2020 года, добавил Латушко.

"Он – нелегитимный руководитель Беларуси, и соответственно, есть достаточно серьезный потенциал внутренних процессов как в связи с участием в войне, так и в связи с его правлением, которое заключается в массовом терроре внутри Беларуси. Вот это является сдерживающим фактором", – резюмировал он.

Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полный текст интервью