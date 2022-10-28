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Белорусский оппозиционер Латушко: Лукашенко говорит о создании военной группировки в Беларуси, потому что Россия дает ему $1,5 млрд

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Лукашенко (на фото) в военном, внешнеполитическом и экономическом плане зависим от Кремля, считает Латушко
Лукашенко (на фото) в военном, внешнеполитическом и экономическом плане зависим от Кремля, считает Латушко
Фото: ЕРА

Совет безопасности Беларуси контролируется Россией, а финансово власть белорусского политика Александра Лукашенко зависит от российских денег. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил проживающий в Польше белорусский оппозиционер, экс-посол в Польше, Португалии, Франции и Испании Павел Латушко.

"В военной сфере Совет безопасности России во главе с Николаем Патрушевым контролирует секретариат Совета безопасности Беларуси во главе с Александром Вольфовичем. Министр обороны белорусского режима Виктор Хренин подчиняется министру обороны РФ Сергею Шойгу. Спецслужбы имеют ежедневную коммуникацию, ежедневную отчетность", – сказал он.

Оппозиционер обратил внимание на заявление российским "Известиям" главы МИД Беларуси Владимира Макея о начале контртеррористической операции в Беларуси.

"Он фактически держит отчет перед хозяином, который находится в Кремле, перед российским обществом и политической элитой, а не перед белорусами. И когда белорусы начали утром звонить в МВД, минобороны, КГБ – объясните, что происходит, – никто не в состоянии был объяснить. Получается, для них важнее отчитаться перед Москвой", – подчеркнул Латушко.

По его словам, "экономически все зависит только от наркотической иглы, которую очень давно дает Россия для режима Лукашенко".

"Лукашенко говорит: "Я поддержу вас в войне против Украины, дайте денег". И он получает эти деньги. И тогда он делает политическое заявление: "Мы создаем военную группировку для развертывания на территории Беларуси". Потому что Россия дает ему $1,5 млрд. Он абсолютно и в военном плане, и внешнеполитическом, и экономическом зависим от Кремля", – объяснил Латушко.

Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полную версию интервью

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.

Теги: Россия, МВД, Беларусь, КГБ, деньги, МИД Беларуси, Совет безопасности РФ, Павел Латушко
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