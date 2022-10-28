Белорусский оппозиционер Латушко: Лукашенко говорит о создании военной группировки в Беларуси, потому что Россия дает ему $1,5 млрд

Лукашенко (на фото) в военном, внешнеполитическом и экономическом плане зависим от Кремля, считает Латушко Фото: ЕРА

"В военной сфере Совет безопасности России во главе с Николаем Патрушевым контролирует секретариат Совета безопасности Беларуси во главе с Александром Вольфовичем. Министр обороны белорусского режима Виктор Хренин подчиняется министру обороны РФ Сергею Шойгу. Спецслужбы имеют ежедневную коммуникацию, ежедневную отчетность", – сказал он.

Оппозиционер обратил внимание на заявление российским "Известиям" главы МИД Беларуси Владимира Макея о начале контртеррористической операции в Беларуси.

"Он фактически держит отчет перед хозяином, который находится в Кремле, перед российским обществом и политической элитой, а не перед белорусами. И когда белорусы начали утром звонить в МВД, минобороны, КГБ – объясните, что происходит, – никто не в состоянии был объяснить. Получается, для них важнее отчитаться перед Москвой", – подчеркнул Латушко.

По его словам, "экономически все зависит только от наркотической иглы, которую очень давно дает Россия для режима Лукашенко".

"Лукашенко говорит: "Я поддержу вас в войне против Украины, дайте денег". И он получает эти деньги. И тогда он делает политическое заявление: "Мы создаем военную группировку для развертывания на территории Беларуси". Потому что Россия дает ему $1,5 млрд. Он абсолютно и в военном плане, и внешнеполитическом, и экономическом зависим от Кремля", – объяснил Латушко.

Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полную версию интервью