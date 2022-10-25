Шустер: Лукашенко сказали: "У тебя есть дети, женщины, родственники. Всего этого не будет, если не сделаешь, как мы скажем"

"Я думаю, что Лукашенко сейчас другой человек. Я думаю, он другой человек не только сам, психически. Я думаю, что его положение и военное, и политическое – другое. Я не раз сравнивал режим [президента РФ Владимира] Путина с настоящей коза нострой, такой, мафиозной структурой. Думаю, ему было сказано, примерно, как говорится в этих кругах: "Значит, у тебя есть дети, у тебя есть женщины, у тебя есть родственники, у тебя есть такие люди, такие – и есть ты. Вот всего этого не будет, если ты не сделаешь это". Так что он в ситуации, где он сам себе не хозяин, и он будет выполнять все приказы, которые будут ему даны", – сказал Шустер.
"Вы думаете, Путин в риторике с ним уже конкретно перешел к угрозам того, что его убьют, его родственников всех убьют?" – уточнила Бацман.
"Я считаю, что да. Потому что, во-первых, Лукашенко не незаменим, с точки зрения Путина. Он найдет другого, если надо. Путину совершенно не интересно, какая будет реакция белорусского народа. А какая будет там реакция, мы можем только предположить. Но Путину это совершенно... Он будет вести себя с гражданским населением в Беларуси так же, как он ведет себя с гражданским населением в Украине, или так же, как он вел себя с гражданским населением в Беларуси в 2020 году. Ничего не изменится. Для него Беларусь – это территория, которая давно ему принадлежит, как он считает. И Лукашенко – это просто один из губернаторов областей, им назначенный", – подчеркнул Шустер.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация. 24 октября в минобороны Беларуси заявили, что их военные возвращаются в места постоянной дислокации после того, как "успешно усилили границу".