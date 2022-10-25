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Шустер рассказал, может ли Путин сдать Херсон: Москву же оставили Наполеону. Ну и что?

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Шустер: Какой план они выработают это открытый вопрос
Шустер: Какой план они выработают – это открытый вопрос
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В Кремле хотят, чтобы война в Украине стала священной и "огромной отечественной". Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"Что они будут делать у Херсона? Мы не понимаем до конца. Они эвакуируют людей. Будут ли они взрывать гидроэлектростанцию с тем, чтобы затопить эту территорию? И одновременно ударят по Киеву? Да, такое возможно", – отметил Шустер.

"Сегодня [президента РФ Владимир] Путин может потерять Херсон? То есть когда украинская армия войдет туда, отвоюет свою территорию – это же для него, для войны этой русской станет колоссальным поражением, символом. Или все-таки он включит пропагандистов – и они как-то объяснят это населению", – спросила Бацман.

"Отвечу цитатой от очень неприятного человека. То есть есть такой Игорь Гиркин-Стрелков, которого мы в Украине хорошо знаем. Значит, он сказал как-то: не важно, если мы потеряем Херсон. Не важно, если мы потеряем Донецк. Не важно, если мы потеряем Луганск. Не важно даже, если мы потеряем Крым. Главное – чтобы мы выиграли войну. А для того, чтобы выиграть войну, она должна быть провозглашена войной и она должна опираться на всеобщую мобилизацию не только людей, но и экономики. То есть Россия желает вступить в большую такую, огромную отечественную, как они называют, не знаю, – за святую Русь. Вот этого они хотят. Поэтому [могут] сказать: мы же и Москву оставили Наполеону. Ну и что? То есть это священная война. А если они тактически откуда-то уйдут, они говорят: "мы вернемся", – пояснил Шустер.

В то же время он полагает, что предугадать, что именно задумали Путин и его подчиненные, сложно.

"Я не думаю, что какой-нибудь [создатель ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин вообще какое-то отношение имеет к военному искусству. [командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей] Суровикин тоже не имеет этого. Уж Путин – точно нет. Этот человек к военному искусству вообще близко не подходил. Поэтому какой план они, там, выработают и что они себе придумают – это, знаете, очень открытый вопрос", – считает Шустер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

18 октября Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, Херсон, армия, война, Кремль, пропаганда, мобилизация, российская пропаганда, Игорь Гиркин, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, интервью, войска, ЧВК
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