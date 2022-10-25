Шустер рассказал, может ли Путин сдать Херсон: Москву же оставили Наполеону. Ну и что?

"Что они будут делать у Херсона? Мы не понимаем до конца. Они эвакуируют людей. Будут ли они взрывать гидроэлектростанцию с тем, чтобы затопить эту территорию? И одновременно ударят по Киеву? Да, такое возможно", – отметил Шустер.

"Сегодня [президента РФ Владимир] Путин может потерять Херсон? То есть когда украинская армия войдет туда, отвоюет свою территорию – это же для него, для войны этой русской станет колоссальным поражением, символом. Или все-таки он включит пропагандистов – и они как-то объяснят это населению", – спросила Бацман.

"Отвечу цитатой от очень неприятного человека. То есть есть такой Игорь Гиркин-Стрелков, которого мы в Украине хорошо знаем. Значит, он сказал как-то: не важно, если мы потеряем Херсон. Не важно, если мы потеряем Донецк. Не важно, если мы потеряем Луганск. Не важно даже, если мы потеряем Крым. Главное – чтобы мы выиграли войну. А для того, чтобы выиграть войну, она должна быть провозглашена войной и она должна опираться на всеобщую мобилизацию не только людей, но и экономики. То есть Россия желает вступить в большую такую, огромную отечественную, как они называют, не знаю, – за святую Русь. Вот этого они хотят. Поэтому [могут] сказать: мы же и Москву оставили Наполеону. Ну и что? То есть это священная война. А если они тактически откуда-то уйдут, они говорят: "мы вернемся", – пояснил Шустер.

В то же время он полагает, что предугадать, что именно задумали Путин и его подчиненные, сложно.

"Я не думаю, что какой-нибудь [создатель ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин вообще какое-то отношение имеет к военному искусству. [командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей] Суровикин тоже не имеет этого. Уж Путин – точно нет. Этот человек к военному искусству вообще близко не подходил. Поэтому какой план они, там, выработают и что они себе придумают – это, знаете, очень открытый вопрос", – считает Шустер.

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