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Белорусский оппозиционер Латушко: Необходимо признать Беларусь оккупированной территорией и выдвинуть политический ультиматум Лукашенко

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Латушко: Мы же не спим. Мы готовим наш план, который будем пытаться запускать
Латушко: Мы же не спим. Мы готовим наш план, который будем пытаться запускать
Фото: EPA

Белорусский оппозиционер, бывший посол и министр культуры Павел Латушко считает, что Беларусь сейчас находится "в состоянии частичной оккупации", хотя Европа не признает эту страну оккупированной территорией. Об этом Латушко сказал в интервью изданию "ГОРДОН".

По мнению Латушко, называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко "попал в ситуацию полной зависимости" и поставил Беларусь перед угрозой в ближайшее время быть аннексированной РФ.

"Мы находимся в состоянии частичной оккупации. Если появится вновь крупный контингент российских вооруженных сил в Беларуси, это подтвердит статус оккупированной территории... То есть повторное вхождение крупной группировки российских войск подчеркивает, что мы находимся в состоянии оккупации. Вопрос, когда произойдет аннексия и в какой форме это будет осуществлено", – заявил оппозиционер.

Он согласился с тем, что отношения между украинцами и белорусами уже серьезно испорчены тем, что с территории Беларуси в Украину заходили российские войска, продолжают лететь ракеты и дроны.

"С другой стороны, мы же с вами понимаем, что с оккупированной территории тоже летят ракеты. И невозможно стать простому человеку и остановить ракету. Мы призывали, и белорусы выходили протестовать... В Беларуси любое слово поддержки Украины воспринимается – как и поддержка бело-красно-белого флага и независимой Беларуси – сажают в тюрьму сразу же, понимаете? У нас тысячи политических заключенных. Террор просто колоссальный, уровень репрессий такой, что сегодня сказать, что в оккупированной стране можно выйти и чему-то противодействовать... Ну это как в фашистской Германии, понимаете, тоже не выходили на улицу с протестами", – сказал Латушко.

В то же время он отметил, что, в отличие от Крыма и других временно захваченных россиянами территорий Украины, Беларусь не признана европейскими политиками оккупированной.

"Два года мы убеждаем, что нужно действовать прежде, чем наступают последствия. А они пытаются бороться с последствиями и всегда ошибаются. Всегда опаздывают. Я об этом говорил замгоссекретаря США, МИД Латвии, послу Германии. Мы говорим о том, что необходимо признать Беларусь оккупированной территорией, выдвинуть политический ультиматум Лукашенко лично, что он становится военной целью в этой истории, так же, как это нужно было сказать руководству Российской Федерации", – заявил оппозиционер.

По его мнению, такой ультиматум даст "четкое понимание Лукашенко, что его ждет", а жители страны тогда "будут понимать, что происходит". Латушко уверен, что белорусы поддерживают Украину, но уже психологически не могут выходить на протесты против войны.

"Говорить о том, что сегодня белорусы выйдут на улицу... Они выходили в 2020–2021 годах. На нас сафари делали, задерживали тысячами... И сегодня сказать: выходите... Нереально. Психологически люди не могут просто. Они уезжают из страны, они спрятались в своих домах. Они не могут сейчас выйти. Единицы, да, появляются. Партизаны пошли на железную дорогу, в них из автоматов Калашникова начали стрелять, просто убивать... При этом мы же не спим. Мы готовим наш план, который будем пытаться запускать. Даст ли он эффект, никто не гарантирует. Это будет зависеть от многих факторов", – сказал Латушко.

Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полный текст интервью

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, протесты, оккупация, партизаны, война России против Украины, акции протеста, Павел Латушко
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