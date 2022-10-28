Белорусский оппозиционер Латушко: Лукашенко пытается китайскую карту разыграть как с точки зрения гарантии его власти, так и c точки зрения его личной безопасности

"Лукашенко всегда гордился и называл стратегическим партнерство с Китаем. Таким образом он пытался уравновесить влияние, которое оказывает на него РФ, показывая, что якобы у него существует еще один полюс, на который он может опереться", – сказал он.
Оппозиционер считает, что сейчас "Лукашенко вновь возвращается к этой риторике", о чем свидетельствуют его действия на состоявшемся 15–16 сентября саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Встречаясь на ШОС с главой КНР, потом с заместителем председателя КНР, он опять говорил о стратегическом партнерстве и даже вывел в паблик тему, что Китай выделит Беларуси кредитные ресурсы, окажет финансовую помощь и что он планирует посетить Китай. Конечно, Китай (с точки зрения государства, которое хочет и уже фактически вырастает в сверхдержаву или даже является сверхдержавой) заинтересован влиять на различные процессы в различных регионах мира", – объяснил Латушко.
Он отметил, что "для Китая, возможно, открывается потенциальный шанс повлиять на Лукашенко с точки зрения его дальнейшего соучастия в этой войне".
"Я бы не сбрасывал со счетов, что можно было бы установить коммуникацию с Китаем и повлиять на режим Лукашенко, чтобы он не был настолько ангажирован и отказался от своей ангажированности в поддержке России. Думаю, Китай мог бы в этом плане получить определенные внешние политические дивиденды, усилить свое влияние в Европе, но в результате каким-то образом хотя бы косвенно помог завершить эту войну так, как она должна завершиться, – справедливостью", – подчеркнул оппозиционер.
При этом Латушко выразил сомнение, отвечает ли это интересам Китая.
"Я не готов сказать, но то, что Лукашенко пытается эту китайскую карту разыграть как с точки зрения гарантии его власти, так и с другой точки зрения – я бы не стал это исключать – какой-то личной безопасности. В последнее время у Лукашенко его окружение (по крайней мере до нас доходят такие инсайды) видит изменения личностного характера. Лукашенко не настолько волевой, он не настолько жестко и принципиально принимает решения, он начинает сомневаться. Мне приходилось общаться с этим человеком, если его можно назвать вообще человеком, и у меня тоже сложилось впечатление, что он впервые начал задумываться о себе, о членах своей семьи, а что будет дальше, что будет завтра. Мы же видим, что наступает его конец", – заявил он.
По словам белорусского оппозиционера, "Украина победит и дальше будет международный уголовный трибунал", который коснется и Лукашенко.
"Это ответственность. Он очень боится судьбы экс-президента Сербии Слободана Милошевича. На закрытых совещаниях он упоминает, что "мы будем сидеть в международном трибунале". Он очень этого боится. Он лично знаком был с Милошевичем и постоянно приводит этот пример. Возможно, с Китаем он может попытаться как запасной вариант обсудить ситуацию своего бегства в эту страну. Я не стал бы такое исключать", – сказал Латушко.
Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полную версию интервью
О встрече Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС пресс-служба белорусского политика сообщала 15 сентября. "По итогам встречи мы принимаем совместную декларацию об установлении отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, осуществляя исторический подъем нашего сотрудничества на новый уровень", – заявлял Си Цзиньпин.
Когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, это произошло в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Сейчас с территории Беларуси оккупанты запускают по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.
По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.