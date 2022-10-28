Белорусский оппозиционер Латушко: Лукашенко пытается китайскую карту разыграть как с точки зрения гарантии его власти, так и c точки зрения его личной безопасности

"Лукашенко всегда гордился и называл стратегическим партнерство с Китаем. Таким образом он пытался уравновесить влияние, которое оказывает на него РФ, показывая, что якобы у него существует еще один полюс, на который он может опереться", – сказал он.

Оппозиционер считает, что сейчас "Лукашенко вновь возвращается к этой риторике", о чем свидетельствуют его действия на состоявшемся 15–16 сентября саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Встречаясь на ШОС с главой КНР, потом с заместителем председателя КНР, он опять говорил о стратегическом партнерстве и даже вывел в паблик тему, что Китай выделит Беларуси кредитные ресурсы, окажет финансовую помощь и что он планирует посетить Китай. Конечно, Китай (с точки зрения государства, которое хочет и уже фактически вырастает в сверхдержаву или даже является сверхдержавой) заинтересован влиять на различные процессы в различных регионах мира", – объяснил Латушко.

Он отметил, что "для Китая, возможно, открывается потенциальный шанс повлиять на Лукашенко с точки зрения его дальнейшего соучастия в этой войне".

"Я бы не сбрасывал со счетов, что можно было бы установить коммуникацию с Китаем и повлиять на режим Лукашенко, чтобы он не был настолько ангажирован и отказался от своей ангажированности в поддержке России. Думаю, Китай мог бы в этом плане получить определенные внешние политические дивиденды, усилить свое влияние в Европе, но в результате каким-то образом хотя бы косвенно помог завершить эту войну так, как она должна завершиться, – справедливостью", – подчеркнул оппозиционер.

При этом Латушко выразил сомнение, отвечает ли это интересам Китая.

"Я не готов сказать, но то, что Лукашенко пытается эту китайскую карту разыграть как с точки зрения гарантии его власти, так и с другой точки зрения – я бы не стал это исключать – какой-то личной безопасности. В последнее время у Лукашенко его окружение (по крайней мере до нас доходят такие инсайды) видит изменения личностного характера. Лукашенко не настолько волевой, он не настолько жестко и принципиально принимает решения, он начинает сомневаться. Мне приходилось общаться с этим человеком, если его можно назвать вообще человеком, и у меня тоже сложилось впечатление, что он впервые начал задумываться о себе, о членах своей семьи, а что будет дальше, что будет завтра. Мы же видим, что наступает его конец", – заявил он.

По словам белорусского оппозиционера, "Украина победит и дальше будет международный уголовный трибунал", который коснется и Лукашенко.

"Это ответственность. Он очень боится судьбы экс-президента Сербии Слободана Милошевича. На закрытых совещаниях он упоминает, что "мы будем сидеть в международном трибунале". Он очень этого боится. Он лично знаком был с Милошевичем и постоянно приводит этот пример. Возможно, с Китаем он может попытаться как запасной вариант обсудить ситуацию своего бегства в эту страну. Я не стал бы такое исключать", – сказал Латушко.

Латушко: Путин мечтал съесть Украину в качестве главного блюда, а Беларусь – получить на десерт. Похоже, он может начать с десерта. Читайте полную версию интервью

О встрече Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС пресс-служба белорусского политика сообщала 15 сентября. "По итогам встречи мы принимаем совместную декларацию об установлении отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, осуществляя исторический подъем нашего сотрудничества на новый уровень", – заявлял Си Цзиньпин.