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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Госпогранслужба Украины фиксирует в день по 30–40 попыток незаконного выезда военнообязанных

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Правоохранители регулярно разоблачают схемы незаконной переправки украинцев через границу
Правоохранители регулярно разоблачают схемы незаконной переправки украинцев через границу
Фото: dpsu.gov.ua

В день украинские пограничники задерживают около 30–40 мужчин, которые пытаются нелегально выехать из страны. Об этом 28 октября сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

Он сообщил, что ежедневно украинские пограничники отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам. В основном это военнообязанные мужчины.

"К сожалению, продолжаются попытки пересечь границу незаконным способом. Каждый день задерживаются десятки нарушителей. В среднем это 30–40 лиц: в пунктах пропуска, когда они пытаются использовать поддельные документы, или же вне пунктов пропуска, когда они в одиночку или группами пытаются пересечь границу", – сказал Демченко.

По словам спикера, нарушители чаще всего пытаются незаконно пересечь границу с Румынией и Молдовой, а через пункты пропуска военнообязанные чаще всего пытаются выехать в Венгрию и Польшу.

Он также сообщил, что украинские правоохранители продолжают разоблачать схемы незаконной переправки украинцев через границу – уже пресечена работа более 80 таких схем.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом.

3 августа в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Правоохранители регулярно сообщают о задержании организаторов нелегального трафика и заблокировании каналов нелегального выезда граждан призывного возраста.

Теги: Госпогранслужба, мобилизация, пограничники, военное положение, документы, нарушители, нелегалы, мужчины, Андрей Демченко
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