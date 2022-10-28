Он сообщил, что ежедневно украинские пограничники отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам. В основном это военнообязанные мужчины.

"К сожалению, продолжаются попытки пересечь границу незаконным способом. Каждый день задерживаются десятки нарушителей. В среднем это 30–40 лиц: в пунктах пропуска, когда они пытаются использовать поддельные документы, или же вне пунктов пропуска, когда они в одиночку или группами пытаются пересечь границу", – сказал Демченко.

По словам спикера, нарушители чаще всего пытаются незаконно пересечь границу с Румынией и Молдовой, а через пункты пропуска военнообязанные чаще всего пытаются выехать в Венгрию и Польшу.

Он также сообщил, что украинские правоохранители продолжают разоблачать схемы незаконной переправки украинцев через границу – уже пресечена работа более 80 таких схем.