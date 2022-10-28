Он сообщил, что ежедневно украинские пограничники отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам. В основном это военнообязанные мужчины.
"К сожалению, продолжаются попытки пересечь границу незаконным способом. Каждый день задерживаются десятки нарушителей. В среднем это 30–40 лиц: в пунктах пропуска, когда они пытаются использовать поддельные документы, или же вне пунктов пропуска, когда они в одиночку или группами пытаются пересечь границу", – сказал Демченко.
По словам спикера, нарушители чаще всего пытаются незаконно пересечь границу с Румынией и Молдовой, а через пункты пропуска военнообязанные чаще всего пытаются выехать в Венгрию и Польшу.
Он также сообщил, что украинские правоохранители продолжают разоблачать схемы незаконной переправки украинцев через границу – уже пресечена работа более 80 таких схем.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании с военкоматом.
3 августа в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с начала действия военного положения пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы около 6,4 тыс. военнообязанных мужчин. Более 4 тыс. из этих нарушителей остановлены пограничниками вне пунктов пропуска.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Правоохранители регулярно сообщают о задержании организаторов нелегального трафика и заблокировании каналов нелегального выезда граждан призывного возраста.