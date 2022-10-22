Из Украины снова выезжает больше людей, чем въезжает – данные Госпогранслужбы

"Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 39 тыс. человек. 25 тыс. из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдову. В Украину за минувшие сутки проследовали более 34 тыс. человек, 31 тыс. из них – граждане Украины", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что за тот же период было оформлено 85 грузовиков с гуманитарной помощью.

В июне пограничная служба Украины фиксировала, что въезжает в Украину больше, чем выезжает.

В сентябре западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекало в день примерно 60–80 тыс. человек. К примеру, 24 сентября, по данным пограничников, в страны ЕС и Молдову выехало 42 тыс. человек, 27 тыс. из них пересекли границу с Польшей, а въехало в Украину 40 тыс. 26 сентября, как сообщила Госпогранслужба, в ЕС и Молдову выехало 30 тыс. человек, а въехало в Украину 31 тыс.

Нынешние изменения потока граждан происходят на фоне участившихся обстрелов Украины со стороны российских оккупантов, они, в частности, наносят удары по гражданской инфраструктуре, в том числе энергетическим объектам. В связи с этим в Украине происходят массовые отключения электроэнергии.