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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ ликвидировала каналы выезда уклонистов за границу под видом перевозчиков гуманитарной помощи

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Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала в Киевской и Черкасской областях шесть организаторов нелегальных трафиков. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

По информации СБУ, злоумышленники предлагали потенциальным призывникам уехать за границу под видом представителей общественных организаций, которые занимаются "перевозкой международной гуманитарной помощи". Для этого они оформляли фальшивые документы и вносили недостоверные сведения в систему "Шлях".

"Стоимость таких услуг составляла от $1,5 тыс. до $5,5 тыс. с одного клиента. Сумма зависела от срочности выезда и материальных возможностей беглеца", – говорится в сообщении.

В Киевской области в результате спецоперации СБУ задержала трех местных жителей, которые маскировали зарубежные "поездки" уклонистов якобы под их участие в "волонтерской деятельности". Также в Черкасской области был разоблачен еще один канал выезда призывников, которые пользовались "удостоверениями" волонтеров.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

14 октября СБУ задержала в Днепре, в Одесской и Закарпатской областях восемь организаторов нелегальных трафиков и заблокировала четыре канала нелегального выезда граждан призывного возраста. Злоумышленники оценивали свои услуги от $1,8 до $7 тыс. с человека.

Теги: СБУ, Украина, война, призыв, волонтеры, война России против Украины, документы, спецоперация, подозрение, Служба безопасности Украины, нелегалы
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