СБУ ликвидировала каналы выезда уклонистов за границу под видом перевозчиков гуманитарной помощи

По информации СБУ, злоумышленники предлагали потенциальным призывникам уехать за границу под видом представителей общественных организаций, которые занимаются "перевозкой международной гуманитарной помощи". Для этого они оформляли фальшивые документы и вносили недостоверные сведения в систему "Шлях".
"Стоимость таких услуг составляла от $1,5 тыс. до $5,5 тыс. с одного клиента. Сумма зависела от срочности выезда и материальных возможностей беглеца", – говорится в сообщении.
В Киевской области в результате спецоперации СБУ задержала трех местных жителей, которые маскировали зарубежные "поездки" уклонистов якобы под их участие в "волонтерской деятельности". Также в Черкасской области был разоблачен еще один канал выезда призывников, которые пользовались "удостоверениями" волонтеров.
Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.
Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.
Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.
16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
14 октября СБУ задержала в Днепре, в Одесской и Закарпатской областях восемь организаторов нелегальных трафиков и заблокировала четыре канала нелегального выезда граждан призывного возраста. Злоумышленники оценивали свои услуги от $1,8 до $7 тыс. с человека.