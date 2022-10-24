СБУ ликвидировала каналы выезда уклонистов за границу под видом перевозчиков гуманитарной помощи

По информации СБУ, злоумышленники предлагали потенциальным призывникам уехать за границу под видом представителей общественных организаций, которые занимаются "перевозкой международной гуманитарной помощи". Для этого они оформляли фальшивые документы и вносили недостоверные сведения в систему "Шлях".

"Стоимость таких услуг составляла от $1,5 тыс. до $5,5 тыс. с одного клиента. Сумма зависела от срочности выезда и материальных возможностей беглеца", – говорится в сообщении.

В Киевской области в результате спецоперации СБУ задержала трех местных жителей, которые маскировали зарубежные "поездки" уклонистов якобы под их участие в "волонтерской деятельности". Также в Черкасской области был разоблачен еще один канал выезда призывников, которые пользовались "удостоверениями" волонтеров.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.