СБУ задержала мужчину, который призывал Россию совершить ракетный удар по Ровно

Следствию удалось узнать, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину он создал Telegram-канал, где писал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления.
По информации СБУ, житель Ровно передавал российским оккупантам информацию о местах дислокации и перемещениях подразделений сил обороны Украины. Также он собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призывал Россию совершить ракетный удар по городу.
Мужчина взят под стражу, ему сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.
22 октября мэр Ровно Александр Третяк заявил, что россияне нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в городе, ведутся работы по восстановлению электроэнергии. Жители близлежащих территорий были эвакуированы в безопасные места.