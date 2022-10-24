СБУ задержала мужчину, который призывал Россию совершить ракетный удар по Ровно

По информации СБУ, мужчина, в частности, собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры Фото: Служба безпеки України / Telegram

Следствию удалось узнать, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину он создал Telegram-канал, где писал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления.

По информации СБУ, житель Ровно передавал российским оккупантам информацию о местах дислокации и перемещениях подразделений сил обороны Украины. Также он собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призывал Россию совершить ракетный удар по городу.

Мужчина взят под стражу, ему сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.