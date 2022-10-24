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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала мужчину, который призывал Россию совершить ракетный удар по Ровно

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По информации СБУ, мужчина, в частности, собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры
По информации СБУ, мужчина, в частности, собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала в Ровно пособника спецслужб России во время попытки очередной передачи разведданных в РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 24 октября.

Следствию удалось узнать, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину он создал Telegram-канал, где писал сообщения в поддержку захватчиков и оправдывал их преступления.

По информации СБУ, житель Ровно передавал российским оккупантам информацию о местах дислокации и перемещениях подразделений сил обороны Украины. Также он собирал данные о расположении объектов критической инфраструктуры в областном центре и призывал Россию совершить ракетный удар по городу.

Мужчина взят под стражу, ему сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

22 октября мэр Ровно Александр Третяк заявил, что россияне нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в городе, ведутся работы по восстановлению электроэнергии. Жители близлежащих территорий были эвакуированы в безопасные места.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Ровно, война, следствие, вторжение, преступление, спецслужбы, война России против Украины, подозрение, ракета, инфраструктура, Служба безопасности Украины
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