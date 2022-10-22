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ПОЛИТИКА

В Украине полностью запрещена деятельность 12 пророссийских партий – СБУ

СБУ начала более 80 производств и объявила 37 подозрений функционерам запрещенных партий
СБУ начала более 80 производств и объявила 37 подозрений функционерам запрещенных партий
Фото: depositphotos.com

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу Социалистической партии Украины и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в стране. Об этом сообщил в Telegram пресс-центр СБУ.

"Теперь в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил", – говорится в сообщении.

Решение о запрете функционирования Социалистической партии Украины принято на основании указа президента и решения СНБО.

"В их основе – доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности. Речь прежде всего идет о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России на уровне как руководства, так и "обычных" членов этого партийного объединения", – заявили в спецслужбе.

Как сообщало движение "Чесно", Служба безопасности Украины считает, что политсила находится под влиянием экс-нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, который подозревается в госизмене.

В СБУ отметили, что эта политсила пополнила список запрещенных ранее политических партий, среди которых:

"В процессе следственно-оперативных действий доказано, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины, организации и проведении на этих территориях фейковых "референдумов", – подчеркнули в СБУ.

С начала широкомасштабного вторжения РФ следователи СБУ начали более 80 досудебных расследований по фактам деятельности функционеров этих политсил, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня. В рамках этих производств объявлено 37 подозрений.

"Отдельные фигуранты этих производств скрываются от правосудия, в том числе на территории РФ", – добавили в СБУ.

Помимо перечисленных СБУ, суды запрещали также Рабочую партию Украины и "Русь единую", ранее называвшуюся Партией политики Путина.

Контекст:

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

3 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. Первой запрещенной партией стала ОПЗЖ.

Теги: СБУ, запрет, Верховный Суд, политика, апелляция, Социалистическая партия, партия, Служба безопасности Украины
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