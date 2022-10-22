В Украине полностью запрещена деятельность 12 пророссийских партий – СБУ

СБУ начала более 80 производств и объявила 37 подозрений функционерам запрещенных партий Фото: depositphotos.com

"Теперь в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил", – говорится в сообщении.

Решение о запрете функционирования Социалистической партии Украины принято на основании указа президента и решения СНБО.

"В их основе – доказательства деструктивной деятельности партии, собранные в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности. Речь прежде всего идет о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России на уровне как руководства, так и "обычных" членов этого партийного объединения", – заявили в спецслужбе.

Как сообщало движение "Чесно", Служба безопасности Украины считает, что политсила находится под влиянием экс-нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, который подозревается в госизмене.

В СБУ отметили, что эта политсила пополнила список запрещенных ранее политических партий, среди которых:

"В процессе следственно-оперативных действий доказано, что представители этих политических сил принимали непосредственное участие в установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины, организации и проведении на этих территориях фейковых "референдумов", – подчеркнули в СБУ.

С начала широкомасштабного вторжения РФ следователи СБУ начали более 80 досудебных расследований по фактам деятельности функционеров этих политсил, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня. В рамках этих производств объявлено 37 подозрений.

"Отдельные фигуранты этих производств скрываются от правосудия, в том числе на территории РФ", – добавили в СБУ.

Помимо перечисленных СБУ, суды запрещали также Рабочую партию Украины и "Русь единую", ранее называвшуюся Партией политики Путина.