Верховный суд запретил партию Витренко

Согласно решению Верховного суда, решение Восьмого апелляционного суда Львова должно быть изменено в части о несоответствии программы партии и ее уставных целей Конституции Украины и разжигании этой политсилой межнациональной и межрасовой розни. Во всем остальном решение первой инстанции остается без изменений.

Доказательная база со стороны СБУ состояла из трех томов материалов. Среди них, в частности, были видео с высказываниями лидера партии Наталии Витренко и члена центрального комитета ПСПУ, экс-депутата Николаевского облсовета Ларисы Шеслер.

В этих видео Витренко и Шеслер называли Романа Шухевича и Степана Бандеру нацистами, ОУН-УПА – нацистскими образованиями, а также указывали на проблему официального общения в Киеве на русском языке.

Партию Натальи Витренко на заседании представлял ее соратник Владимир Марченко. Он заявлял, что приведенные Службой безопасности утверждения – это личное мнение Витренко, не позиция партии. При этом он предоставил справки, по которым Шухевич, Бандера и ОУН-УПА, членами которой они были, занимались "немецкой имперской деятельностью".