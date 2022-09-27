ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Верховный суд запретил партию Витренко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наталья Витренко лидер ПСПУ, доктор экономических наук, сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Беларусью
Наталья Витренко – лидер ПСПУ, доктор экономических наук, сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Беларусью
Скриншот: VitrenkoNatalia / YouTube

Верховный Суд окончательно запретил партию Натальи Витренко "Прогрессивную социалистическую партию Украины". Об этом сообщило движение "Чесно".

Согласно решению Верховного суда, решение Восьмого апелляционного суда Львова должно быть изменено в части о несоответствии программы партии и ее уставных целей Конституции Украины и разжигании этой политсилой межнациональной и межрасовой розни. Во всем остальном решение первой инстанции остается без изменений.

Доказательная база со стороны СБУ состояла из трех томов материалов. Среди них, в частности, были видео с высказываниями лидера партии Наталии Витренко и члена центрального комитета ПСПУ, экс-депутата Николаевского облсовета Ларисы Шеслер. 

В этих видео Витренко и Шеслер называли Романа Шухевича и Степана Бандеру нацистами, ОУН-УПА – нацистскими образованиями, а также указывали на проблему официального общения в Киеве на русском языке.

Партию Натальи Витренко на заседании представлял ее соратник Владимир Марченко. Он заявлял, что приведенные Службой безопасности утверждения – это личное мнение Витренко, не позиция партии. При этом он предоставил справки, по которым Шухевич, Бандера и ОУН-УПА, членами которой они были, занимались "немецкой имперской деятельностью". 

Контекст:

Наталья Витренко – лидер ПСПУ, доктор экономических наук, сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Беларусью.

ПСПУ выступает против членства Украины в НАТО и Всемирной торговой организации, критикует сотрудничество с Международным валютным фондом. "Своей конечной целью ПСПУ видит построение бесклассового общества с организацией производства на основе свободной и равной ассоциации производителей", – было указано на сайте партии, сейчас он недоступен. 

Первый раз партию Витренко запретил Восьмой апелляционный административный суд на заседании 23 июня.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, запрет, Наталья Витренко, Верховный Суд, партия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невероятно счастливы". Жена украинского президента сообщила, что их дочь стала студенткой
"Невероятно счастливы". Жена украинского президента сообщила, что их дочь стала студенткой
Защищающий Украину Максим Нелипа показал фото с "боевым котом"
Защищающий Украину Максим Нелипа показал фото с "боевым котом"
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
Минкульт Украины внес Семенович в черный список
В России умер Борис Моисеев
В России умер Борис Моисеев
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"В подразделение пришли новые люди и много". Служащий в ВСУ Положинский попросил подписчиков поддержать его побратимов
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
"Было тяжело – пели. Казалось, конец – пели". Пташка после освобождения из плена опубликовала видео, которое записала на "Азовстали"
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Внесенный в базу "Миротворец" муж Валерии Пригожин пожаловался, что его зятя призвали в армию РФ
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Королевский фотограф показал "счастливого и расслабленного" Чарльза III в одной туфле. Фото
Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине
Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине G
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Проживающая в Великобритании 41-летняя Тоня Матвиенко: Работы нет, нужно выживать. Поэтому я и получаю здесь помощь
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голоса країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Режиссер Боднарчук призвал команду "1+1" публично осудить "мать "Голоса країни" Лезину, которая работает в РФ и замалчивает войну
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Русские стали токсичным народом". Жена Макаревича рассказала, как в Марокко отреагировали, узнав, что она не из России
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
"Ужас", "Как умалишенная". Волочкова возмутила сеть снимками в свадебном платье
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
Кацурина прокомментировала развод с мужем, который ушел к Дорофеевой – жене ее нового бойфренда Dantes
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (89468)
2
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (80327)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (61598)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (43822)
5
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (33260)
6
"Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии восхитила соцсети селфи, которое сделала во время отдыха на природе (29234)
7
"Это очень больно". Кацурина призналась, что просит дочь не слушать при ней песни Дорофеевой (21451)
8
Зета-Джонс показала, как сейчас выглядит ее 78-летний муж, Майкл Дуглас. Фото (17828)
 
 
 
 