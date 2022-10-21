Украинцев предупредили о рассылке спама с вирусами "от имени" СБУ и Генштаба

"В последнее время на электронные ящики и в мессенджеры стали поступать письма якобы от пресс-службы Генштаба ВСУ", – сказано в сообщении.
Отмечается, что спам-рассылка происходит с адресов, не имеющих никакого отношения к ВСУ, но зато содержащих вредоносные файлы (вирусы, "трояны" и тому подобное).
"Просим быть внимательными и, чтобы не допустить заражения компьютера (смартфона и так далее), внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
В свою очередь, в СБУ призывают не скачивать программы по ссылкам в письмах и не активировать их. В спецслужбе указали, что в фишинговых сообщениях неизвестные от имени ситуационного центра департамента кибербезопасности СБУ сообщают о "разработке специализированных программ по усилению киберзащиты и уничтожению вирусов" и предлагают скачать их якобы с официального сайта СБУ.
"Сообщаем, что ситуационный центр департамента кибербезопасности СБУ не проводил никаких рассылок по любому программному обеспечению! Официальный домен сайта СБУ – ssu.gov.ua. Злоумышленники предлагают скачать программы с другого сайта", – предупредили в спецслужбе.
При получении таких писем не рекомендуется переходить по ссылкам и загружать какие-либо программы. Если это произошло, в СБУ рекомендуют пользователю переустановить операционную систему. Также о случаях скачивания вредоносного ПО рекомендуется сообщить в СБУ по телефону 0 800 501 482 и на электронную почту callcenter@ssu.gov.ua.
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума., но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".
В свою очередь, украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. 1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.
За две недели августа украинская ІТ-армия заблокировала более 600 российских онлайн-ресурсов, а затем в течение двух недель сентября (12–25 сентября) парализовала более 4 тыс. российских онлайн-ресурсов.