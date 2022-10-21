Украинцев предупредили о рассылке спама с вирусами "от имени" СБУ и Генштаба

СБУ и Генштаб ВСУ предупредили об опасном спаме, который рассылается якобы от имени этих ведомств и якобы с их адресов Фото: ssu.gov.ua

"В последнее время на электронные ящики и в мессенджеры стали поступать письма якобы от пресс-службы Генштаба ВСУ", – сказано в сообщении.

Отмечается, что спам-рассылка происходит с адресов, не имеющих никакого отношения к ВСУ, но зато содержащих вредоносные файлы (вирусы, "трояны" и тому подобное).

"Просим быть внимательными и, чтобы не допустить заражения компьютера (смартфона и так далее), внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

В свою очередь, в СБУ призывают не скачивать программы по ссылкам в письмах и не активировать их. В спецслужбе указали, что в фишинговых сообщениях неизвестные от имени ситуационного центра департамента кибербезопасности СБУ сообщают о "разработке специализированных программ по усилению киберзащиты и уничтожению вирусов" и предлагают скачать их якобы с официального сайта СБУ.

"Сообщаем, что ситуационный центр департамента кибербезопасности СБУ не проводил никаких рассылок по любому программному обеспечению! Официальный домен сайта СБУ – ssu.gov.ua. Злоумышленники предлагают скачать программы с другого сайта", – предупредили в спецслужбе.

При получении таких писем не рекомендуется переходить по ссылкам и загружать какие-либо программы. Если это произошло, в СБУ рекомендуют пользователю переустановить операционную систему. Также о случаях скачивания вредоносного ПО рекомендуется сообщить в СБУ по телефону 0 800 501 482 и на электронную почту callcenter@ssu.gov.ua.