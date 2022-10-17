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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрнаступление Украины на киберфронте началось 24 февраля и продолжается до сих пор – СБУ

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Илья Витюк: Мы заставили противника сосредоточиться на собственной защите и понять, что время безнаказанности уже прошло
Илья Витюк: Мы заставили противника сосредоточиться на собственной защите и понять, что время безнаказанности уже прошло
Фото: ssu.gov.ua

Контрнаступление Украины на киберфронте началось в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля. Об этом в интервью проекту "Ми – Україна", вышедшем 16 октября, заявил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"Наше киберконтрнаступление началось 24 февраля. 23 февраля вечером мы стали отбивать очень мощные кибератаки, которые начались накануне вторжения и сопровождали вторжение. Там были кибератаки на государственные органы, на спутниковую связь, которую использовали в том числе наши военные. Это делалось, чтобы посеять панические настроения и максимизировать эффект блицкрига, который им не удался. Мы достаточно быстро справились с этими кибератаками", – рассказал Витюк. 

По его словам, кибератаки РФ в первый день вторжения были отражены украинскими специалистами к 6.00. 

"А вечером в тот же день мы нанесли мощный удар в ответ. Этим мы заставили противника сосредоточиться на собственной защите и понять, что время безнаказанности уже прошло. Потому что до этого времени мы занимались только отражением кибератак, то есть, по сути, обороной. Наше контрнаступление продолжается полным ходом до сих пор", – добавил представитель СБУ. 

С начала 2022 года СБУ нейтрализовала и отразила более 3,5 тыс. кибератак, отметил Витюк. 

"О чем думают граждане, когда представляют себе эти 3,5 тыс. кибератак? Я скажу, о чем думаем мы. Мы думаем о неработающих светофорах, об отсутствующей связи, о перебоях в электроснабжении, об украденных государственных тайнах, научных разработках и массово похищенных персональных данных и платежных данных, о деструктивном манипулировании общественным сознанием, – пояснил он. – Но все критические системы работают в штатном режиме, а наше общество едино в стремлении к победе". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, вторжение, кибервойна, война России против Украины, кибератака, кибербезопасность, Илья Витюк, контрнаступление
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