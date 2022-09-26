Россия готовит кибератаки на энергетические объекты Украины – ГУР МО

РФ хочет увеличить интенсивность DDoS-атак на всю критическую инфраструктуру Фото: ЕРА

По его данным, в первую очередь удар Кремля будет направлен на предприятия энергетической отрасли. При проведении операций будет использоваться опыт подобных спецопераций 2015-го и 2016 годов, говорится в сообщении.

ГУР отмечает, что таким образом враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения, прежде всего, в восточных и южных регионах Украины. Командование оккупантов рассчитывает, что это приведет к замедлению наступательных действий Вооруженных сил Украины.

Также РФ хочет увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего, Польши и стран Балтии, информирует ГУР МО.