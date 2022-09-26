Россия готовит кибератаки на энергетические объекты Украины – ГУР МО

По его данным, в первую очередь удар Кремля будет направлен на предприятия энергетической отрасли. При проведении операций будет использоваться опыт подобных спецопераций 2015-го и 2016 годов, говорится в сообщении.
ГУР отмечает, что таким образом враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения, прежде всего, в восточных и южных регионах Украины. Командование оккупантов рассчитывает, что это приведет к замедлению наступательных действий Вооруженных сил Украины.
Также РФ хочет увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего, Польши и стран Балтии, информирует ГУР МО.
С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.
В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры, которых спонсирует правительство РФ.
В начале мая в Госспецсвязи предположили, что российские кибернаступательные операции в Украине, вероятно, достигли своего максимума, но и после этого кибератаки на украинские сайты продолжались. В частности, 16 августа атаке подвергся официальный сайт "Энергоатома".
В свою очередь украинская IT-армия регулярно совершает атаки на ресурсы страны-агрессора РФ. Например, 17 июня айтишники и активисты киберфронта задержали выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме в Петербурге, атаковав базу аккредитации форума.
1 августа Минцифры сообщало, что украинская IТ-армия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину атаковала более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов.
За две недели августа украинская ІТ-армия заблокировала более 600 российских онлайн-ресурсов.