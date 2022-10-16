IT-армия Украины сообщила о взломе ТЭЦ в России в ответ на обстрелы оккупантами объектов в Украине. Видео

Был сломан доступ к управлению ТЭЦ в России, "поиграли с переключателями", отметили в IT-армии Фото: ЕРА

"Украинские хакеры атаковали питерскую электросетевую компанию, сломали доступ к управлению и поиграли с переключателями. Как бонус – получили кучу личных документов, паспортов и приказов, уже слитых в интернет", – говорится в сообщении.

IT-армия отметила, что "Ленинградская область осталась без света" потому, что был дан "киберответ за теракты 10 октября", нанесенные российскими оккупантами по объектам в Украине.

Украинские хакеры опубликовали в YouTube ролик о своей работе против российской ТЭЦ.

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Украинская IT-армия только с 12-го по 25 сентября парализовала более 4 тыс. российских онлайн-ресурсов. Среди них был сайт частной военной компании "Вагнер", портал "Госуслуги", сайты военторгов и других ресурсов.