IT-армия Украины сообщила о взломе ТЭЦ в России в ответ на обстрелы оккупантами объектов в Украине. Видео

"Украинские хакеры атаковали питерскую электросетевую компанию, сломали доступ к управлению и поиграли с переключателями. Как бонус – получили кучу личных документов, паспортов и приказов, уже слитых в интернет", – говорится в сообщении.
IT-армия отметила, что "Ленинградская область осталась без света" потому, что был дан "киберответ за теракты 10 октября", нанесенные российскими оккупантами по объектам в Украине.
Украинские хакеры опубликовали в YouTube ролик о своей работе против российской ТЭЦ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинская IT-армия только с 12-го по 25 сентября парализовала более 4 тыс. российских онлайн-ресурсов. Среди них был сайт частной военной компании "Вагнер", портал "Госуслуги", сайты военторгов и других ресурсов.
Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. За период 10–12 октября зафиксировано 128 обстрелов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
После повреждения объектов инфраструктуры в Украине вводили графики веерных отключений.
14 октября премьер проинформировал о стабилизации энергосистемы Украины. По его словам, 13 октября веерных отключений уже не было.