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IT-армия Украины сообщила о взломе ТЭЦ в России в ответ на обстрелы оккупантами объектов в Украине. Видео

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Был сломан доступ к управлению ТЭЦ в России, "поиграли с переключателями", отметили в IT-армии
Был сломан доступ к управлению ТЭЦ в России, "поиграли с переключателями", отметили в IT-армии
Фото: ЕРА

Украинская IT-армия объявила о взломе ТЭЦ в Ленинградской области России, что привело к перебоям с подачей электроэнергии у потребителей страны-агрессора. Информация об этом размещена 16 октября в Telegrаm IT-армии.

"Украинские хакеры атаковали питерскую электросетевую компанию, сломали доступ к управлению и поиграли с переключателями. Как бонус – получили кучу личных документов, паспортов и приказов, уже слитых в интернет", – говорится в сообщении.

IT-армия отметила, что "Ленинградская область осталась без света" потому, что был дан "киберответ за теракты 10 октября", нанесенные российскими оккупантами по объектам в Украине.

Украинские хакеры опубликовали в YouTube ролик о своей работе против российской ТЭЦ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Украинская IT-армия только с 12-го по 25 сентября парализовала более 4 тыс. российских онлайн-ресурсов. Среди них был сайт частной военной компании "Вагнер", портал "Госуслуги", сайты военторгов и других ресурсов.

Контекст:

Российские оккупанты 10–11 октября массированно обстреляли украинские города, применяя ракеты и дроны-камикадзе. За период 10–12 октября зафиксировано 128 обстрелов, более 200 различных объектов повреждено, в том числе 28 объектов энергетической инфраструктуры, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

После повреждения объектов инфраструктуры в Украине вводили графики веерных отключений.

14 октября премьер проинформировал о стабилизации энергосистемы Украины. По его словам, 13 октября веерных отключений уже не было.

видео

Видео: IT ARMY of UKRAINE / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, интернет, хакеры, война, паспорт, электроэнергия, ТЭЦ, обстрелы, Украинские кибервойска, кибервойна, Ленинградская область, война России против Украины, документы, ракеты, кибератака, кибербезопасность, российские оккупанты
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