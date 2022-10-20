СБУ ликвидировала в Днепре ботоферму, которая распространяла российскую пропаганду в ЕС

Для проведения враждебных информационных диверсий оккупанты создали через подконтрольную ботоферму почти 10 тыс. фейковых аккаунтов. Для их анонимной регистрации использовались SIM-карты украинских, российских и европейских мобильных операторов.

Кроме того, задокументированы факты масштабной агитации в поддержку страны-агрессора и разгона призывов к захвату государственной власти в Украине.

К организации незаконной деятельности причастна жительница Днепра, длительное время работавшая в сфере IT. После полномасштабного вторжения на нее "вышел" представитель спецслужб России и предложил сотрудничество в пользу оккупантов. За проведение подрывной деятельности она получала деньги из России.

Также зафиксированы случаи дистанционного администрирования вражеского телекоммуникационного узла напрямую с территории России.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.