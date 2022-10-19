СБУ задержала четырех людей, которые пересылали видео с прилетами

Один из задержанных снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и переслал коллегам, остальные трое также поделились с друзьями. Уже через полчаса видео появилось у российских пропагандистов, а через час произошел повторный ракетный обстрел, который привел к еще большим разрушениям и ранениям людей, говорится в сообщении.
"В настоящее время понимаю, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины. Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла для нанесения ущерба Украине или помощи государству-агрессору нет", – признался один из задержанных.
В СБУ напомнили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Следователи СБУ фиксируют распространение таких видео в интернете, устанавливают причастных и привлекают их к ответственности.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. В результате этих атак погибли более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.
После обстрелов повреждена треть украинских электростанций, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Пострадали, по словам Шмыгаля, десятки объектов украинской энергетики, только 18 октября повреждены шесть таких объектов. В этот день утром были обесточены Житомир и ряд населенных пунктов области, а также левобережная часть Киева.