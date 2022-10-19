СБУ задержала четырех людей, которые пересылали видео с прилетами

Один из задержанных снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и переслал коллегам, остальные трое также поделились с друзьями. Уже через полчаса видео появилось у российских пропагандистов, а через час произошел повторный ракетный обстрел, который привел к еще большим разрушениям и ранениям людей, говорится в сообщении.

"В настоящее время понимаю, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины. Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла для нанесения ущерба Украине или помощи государству-агрессору нет", – признался один из задержанных.

В СБУ напомнили, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Следователи СБУ фиксируют распространение таких видео в интернете, устанавливают причастных и привлекают их к ответственности.