В Офисе президента назвали число погибших мирных жителей за 18 октября

По состоянию на 9.00 19 октября больше всего погибших – в Запорожской области: 13 человек. В Донецкой области 12 погибших, в том числе найдены тела убитых ранее людей. Также ранены 12 человек.
В Киеве погибли три человека.
В Николаевской и Херсонской областях по одному погибшему.
В Сумской области два человека погибли, один ранен.
В Харьковской области ранения получили два человека.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.