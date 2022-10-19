В Офисе президента назвали число погибших мирных жителей за 18 октября

По состоянию на 9.00 19 октября больше всего погибших – в Запорожской области: 13 человек. В Донецкой области 12 погибших, в том числе найдены тела убитых ранее людей. Также ранены 12 человек.

В Киеве погибли три человека.

В Николаевской и Херсонской областях по одному погибшему.

В Сумской области два человека погибли, один ранен.

В Харьковской области ранения получили два человека.