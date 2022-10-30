ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о завершении мобилизации в РФ: Не верю ни одному слову

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер считает, что мобилизация в РФ продолжается и она затруднит задачу украинской армии
Шустер считает, что мобилизация в РФ продолжается и она затруднит задачу украинской армии
Фото: Шустер online / Facebook

Кремлевскую верхушку во главе с президентом РФ Владимиром Путиным совершенно не волнует, сколько россиян погибнет в Украине, главное – "завалить людьми", считает телеведущий Савик Шустер. Об этом он сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Он заявил, что мобилизация в России не прекращается, несмотря на заявления российских властей, что призыв по мобилизации якобы завершен.

"Да не верю я ни одному слову. Я еще в самом начале... Мобилизация была объявлена 21 сентября. Правильно? Значит, через несколько дней после этого "Новая газета. Европа", которой до сих пор руководит Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии, – они получили информацию из кругов, близких к Кремлю, что, в принципе, речь идет о миллионе", – напомнил Шустер.

Он отметил, что хотя мобилизованных в России "не во что одеть, не во что обуть, оружие современное им давать неоткуда, но все равно это количество".

"То есть для кремлевской верхушки, которая в клетке ястребов во главе с Путиным, – их совершенно же не волнует человеческая жизнь, их не волнует, сколько там погибнет в Украине. Главное – завалить людьми", – подчеркнул ведущий.

По его мнению, российская мобилизация затруднит задачу украинской армии.

"В этом нет никакого сомнения. Потому что количество все же в какой-то момент превращается в какое-то качество. И это замедляет наступление, безусловно. И надо иначе планировать. И надо, может быть, даже менять те планы, которые уже были согласованы и утверждены. Поэтому для Украины это проблема", – считает Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мобилизованные россияне настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что уже скоро России может понадобиться и новая волна мобилизации.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Савик Шустер, мобилизация, Дмитрий Муратов, Новая газета, война России против Украины, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Кавилл покидает проект. Его заменит звезда "Голодных игр" Хемсворт
Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Кавилл покидает проект. Его заменит звезда "Голодных игр" Хемсворт
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил G
Елена ПОСКАННАЯ
Украинская поэтесса похвасталась лайком в виде сердца под своим постом от Залужного. Он снова отреагировал
Украинская поэтесса похвасталась лайком в виде сердца под своим постом от Залужного. Он снова отреагировал
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам
"У нас с детства учат основам ПВО". Ким показал младшего сына
"У нас с детства учат основам ПВО". Ким показал младшего сына
  "Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда"
  "Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда"
Тина Кароль публично отказалась от своих песен на русском языке
Тина Кароль публично отказалась от своих песен на русском языке
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
"Удивительно, на что они способны, когда действительно мотивированы". Беременная жена Цукерберга рассказала, как ее донимают дочери
Джамала призналась мужу в любви
Джамала призналась мужу в любви
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
Мадонна к Хэллоуину обнажила грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (866000)
2
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега (319526)
3
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (255159)
4
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды (143493)
5
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. Стало известно, где и с кем находится замалчивающая войну артистка (104696)
6
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы (58584)
7
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь (54787)
8
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (48425)
 
 
 
 