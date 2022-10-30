Шустер о завершении мобилизации в РФ: Не верю ни одному слову

Он заявил, что мобилизация в России не прекращается, несмотря на заявления российских властей, что призыв по мобилизации якобы завершен.

"Да не верю я ни одному слову. Я еще в самом начале... Мобилизация была объявлена 21 сентября. Правильно? Значит, через несколько дней после этого "Новая газета. Европа", которой до сих пор руководит Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии, – они получили информацию из кругов, близких к Кремлю, что, в принципе, речь идет о миллионе", – напомнил Шустер.

Он отметил, что хотя мобилизованных в России "не во что одеть, не во что обуть, оружие современное им давать неоткуда, но все равно это количество".

"То есть для кремлевской верхушки, которая в клетке ястребов во главе с Путиным, – их совершенно же не волнует человеческая жизнь, их не волнует, сколько там погибнет в Украине. Главное – завалить людьми", – подчеркнул ведущий.

По его мнению, российская мобилизация затруднит задачу украинской армии.

"В этом нет никакого сомнения. Потому что количество все же в какой-то момент превращается в какое-то качество. И это замедляет наступление, безусловно. И надо иначе планировать. И надо, может быть, даже менять те планы, которые уже были согласованы и утверждены. Поэтому для Украины это проблема", – считает Шустер.

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