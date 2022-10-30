Шустер о завершении мобилизации в РФ: Не верю ни одному слову

Он заявил, что мобилизация в России не прекращается, несмотря на заявления российских властей, что призыв по мобилизации якобы завершен.
"Да не верю я ни одному слову. Я еще в самом начале... Мобилизация была объявлена 21 сентября. Правильно? Значит, через несколько дней после этого "Новая газета. Европа", которой до сих пор руководит Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии, – они получили информацию из кругов, близких к Кремлю, что, в принципе, речь идет о миллионе", – напомнил Шустер.
Он отметил, что хотя мобилизованных в России "не во что одеть, не во что обуть, оружие современное им давать неоткуда, но все равно это количество".
"То есть для кремлевской верхушки, которая в клетке ястребов во главе с Путиным, – их совершенно же не волнует человеческая жизнь, их не волнует, сколько там погибнет в Украине. Главное – завалить людьми", – подчеркнул ведущий.
По его мнению, российская мобилизация затруднит задачу украинской армии.
"В этом нет никакого сомнения. Потому что количество все же в какой-то момент превращается в какое-то качество. И это замедляет наступление, безусловно. И надо иначе планировать. И надо, может быть, даже менять те планы, которые уже были согласованы и утверждены. Поэтому для Украины это проблема", – считает Шустер.
21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мобилизованные россияне настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что уже скоро России может понадобиться и новая волна мобилизации.