Власти РФ врут, что не будут отправлять мобилизованных на фронт – Институт исследования войны

Аннексия Россией оккупированной украинской территории означает, что все боевые действия происходят в районах, которые Кремль называет территорией РФ, отмечают в ISW Фото: ЕРА

Специалисты института проанализировали брифинг начальника 4-го Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Владимира Цимлянского, где он заявил, что заявил, что очередная осенняя призывная кампания, которая начнется 1 ноября, "никакого отношения к проведению спецоперации в Украине" иметь не будут.

Цимлянский заверил призывников, что обмундирование, снаряжение и питание уже выдано на полигонах и что призывники пройдут пятимесячную подготовку, а затем получат должности, соответствующие их образованию и навыкам. В ISW эти заявления считают неявным признанием неспособности российского государства должным образом экипировать, разместить или даже накормить мобилизованных в последние месяцы.

Представитель минобороны оккупантов также неоднократно заявлял, что призывников в Украину не отправят. Однако незаконная и непризнанная аннексия Россией в сентябре оккупированной украинской территории означает, что все боевые действия происходят в районах, которые Кремль называет территорией России.

Военные эксперты считают, что призывники почти наверняка будут отправлены в Украину после завершения их обучения примерно в марте или апреле 2023 года и могут быть отправлены раньше в ответ на изменения на поле боя.

Несмотря на то, что глава минобороны Сергей Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации 31 октября, выполнив приказ президента России Владимира Путина, ведомство, вероятно, продолжит отдавать приказы о тайной мобилизации под видом "добровольческих батальонов", считают в американском институте.