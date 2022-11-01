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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Власти РФ врут, что не будут отправлять мобилизованных на фронт – Институт исследования войны

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Аннексия Россией оккупированной украинской территории означает, что все боевые действия происходят в районах, которые Кремль называет территорией РФ, отмечают в ISW
Аннексия Россией оккупированной украинской территории означает, что все боевые действия происходят в районах, которые Кремль называет территорией РФ, отмечают в ISW
Фото: ЕРА

Министерство обороны России пытается обмануть население России, заставив его поверить в то, что осенних призывников не будут отправлять воевать в Украину, вероятно, чтобы предотвратить уклонение от призыва. Об этом в оперативном прогнозе пишет 31 октября американский Институт исследования войны (ISW).

Специалисты института проанализировали брифинг начальника 4-го Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил РФ Владимира Цимлянского, где он заявил, что заявил, что очередная осенняя призывная кампания, которая начнется 1 ноября, "никакого отношения к проведению спецоперации в Украине" иметь не будут.

Цимлянский заверил призывников, что обмундирование, снаряжение и питание уже выдано на полигонах и что призывники пройдут пятимесячную подготовку, а затем получат должности, соответствующие их образованию и навыкам. В ISW эти заявления  считают неявным признанием неспособности российского государства должным образом экипировать, разместить или даже накормить мобилизованных в последние месяцы.

Представитель минобороны оккупантов также неоднократно заявлял, что призывников в Украину не отправят. Однако незаконная и непризнанная аннексия Россией в сентябре оккупированной украинской территории означает, что все боевые действия происходят в районах, которые Кремль называет территорией России.

Военные эксперты считают, что призывники почти наверняка будут отправлены в Украину после завершения их обучения примерно в марте или апреле 2023 года и могут быть отправлены раньше в ответ на изменения на поле боя.

Несмотря на то, что глава минобороны Сергей Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации 31 октября, выполнив приказ президента России Владимира Путина, ведомство, вероятно, продолжит отдавать приказы о тайной мобилизации под видом "добровольческих батальонов", считают в американском институте.

Контекст:

21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мобилизованные россияне настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что уже скоро России может понадобиться и новая волна мобилизации.

Теги: Кремль, Сергей Шойгу, мобилизация, призыв, война России против Украины, минобороны РФ, российские оккупанты, ISW
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