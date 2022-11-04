Россия подготовилась к отступлению из Херсона – западный чиновник

По его словам, за последние пару недель украинская армия добилась "впечатляющих" успехов в возвращении территории, оккупированной россиянами, которые были вынуждены занять более оборонительную позицию и которым "критически не хватает боеприпасов".
Издание отмечает, что сейчас Россия временно укрепила свои силы возле Херсона, чтобы прикрыть отступление к восточному берегу реки Днепр, а также приказала эвакуировать гражданское население из оккупированных районов на западном берегу.
"Мы уверены в наших предыдущих предупреждениях о перспективах вывода российских военных с херсонского плацдарма. Планирование почти наверняка хорошо продвинулось", – заявил чиновник.
При этом западный чиновник предупредил, что любое решение об отступлении "скорее связано с принятием россиянами долгосрочных стратегических решений о том, где лучше обороняться, чтобы быть эффективными, поддерживать свои собственные запасы боеприпасов, поддерживать численность своих войск и готовиться к зиме".
"Я думаю, они [россияне] решили, что город Херсон не стоит того, чтобы за него воевать, и что этот естественный оборонительный барьер реки для них чрезвычайно ценен", – добавил он.
По словам чиновника, любое отступление может спровоцировать новый всплеск критики руководства РФ со стороны российских националистов и подорвать доверие к президенту РФ Владимиру Путину.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.