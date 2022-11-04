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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия подготовилась к отступлению из Херсона – западный чиновник

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Херсон оккупирован с первых дней полномасштабной войны
Херсон оккупирован с первых дней полномасштабной войны
Фото: EPA

Россия подготовила основу для вывода своих войск из Херсона. Об этом в комментарии Politico заявил неназванный западный чиновник.

По его словам, за последние пару недель украинская армия добилась "впечатляющих" успехов в возвращении территории, оккупированной россиянами, которые были вынуждены занять более оборонительную позицию и которым "критически не хватает боеприпасов".

Издание отмечает, что сейчас Россия временно укрепила свои силы возле Херсона, чтобы прикрыть отступление к восточному берегу реки Днепр, а также приказала эвакуировать гражданское население из оккупированных районов на западном берегу.

"Мы уверены в наших предыдущих предупреждениях о перспективах вывода российских военных с херсонского плацдарма. Планирование почти наверняка хорошо продвинулось", – заявил чиновник.

При этом западный чиновник предупредил, что любое решение об отступлении "скорее связано с принятием россиянами долгосрочных стратегических решений о том, где лучше обороняться, чтобы быть эффективными, поддерживать свои собственные запасы боеприпасов, поддерживать численность своих войск и готовиться к зиме".

"Я думаю, они [россияне] решили, что город Херсон не стоит того, чтобы за него воевать, и что этот естественный оборонительный барьер реки для них чрезвычайно ценен", – добавил он.

По словам чиновника, любое отступление может спровоцировать новый всплеск критики руководства РФ со стороны российских националистов и подорвать доверие к президенту РФ Владимиру Путину.

Контекст:

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, Херсон, война, Херсонская область, война России против Украины
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