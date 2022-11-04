Россия подготовилась к отступлению из Херсона – западный чиновник

По его словам, за последние пару недель украинская армия добилась "впечатляющих" успехов в возвращении территории, оккупированной россиянами, которые были вынуждены занять более оборонительную позицию и которым "критически не хватает боеприпасов".

Издание отмечает, что сейчас Россия временно укрепила свои силы возле Херсона, чтобы прикрыть отступление к восточному берегу реки Днепр, а также приказала эвакуировать гражданское население из оккупированных районов на западном берегу.

"Мы уверены в наших предыдущих предупреждениях о перспективах вывода российских военных с херсонского плацдарма. Планирование почти наверняка хорошо продвинулось", – заявил чиновник.

При этом западный чиновник предупредил, что любое решение об отступлении "скорее связано с принятием россиянами долгосрочных стратегических решений о том, где лучше обороняться, чтобы быть эффективными, поддерживать свои собственные запасы боеприпасов, поддерживать численность своих войск и готовиться к зиме".

"Я думаю, они [россияне] решили, что город Херсон не стоит того, чтобы за него воевать, и что этот естественный оборонительный барьер реки для них чрезвычайно ценен", – добавил он.

По словам чиновника, любое отступление может спровоцировать новый всплеск критики руководства РФ со стороны российских националистов и подорвать доверие к президенту РФ Владимиру Путину.