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Путин подписал закон, позволяющий мобилизовать граждан с непогашенной судимостью

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Путин разрешил мобилизовать судимых за тяжкие преступления
Путин разрешил мобилизовать судимых за тяжкие преступления
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий призыв в рамках мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.

В документе указано, какие категории граждан не могут быть призваны. Речь, в частности, об осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также не могут быть мобилизованы те, кто был осужден по террористическим статьям.

Призыв в рамках мобилизации будет недоступен и для тех, кто осужден за государственную измену и шпионаж, незаконное обращение с ядерными материалами, а также по ряду других статей Уголовного кодекса.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время российские СМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине

Теги: Россия, Владимир Путин, мобилизация, российская агрессия, война России против Украины, преступник
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