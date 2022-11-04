Путин подписал закон, позволяющий мобилизовать граждан с непогашенной судимостью

В документе указано, какие категории граждан не могут быть призваны. Речь, в частности, об осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также не могут быть мобилизованы те, кто был осужден по террористическим статьям.

Призыв в рамках мобилизации будет недоступен и для тех, кто осужден за государственную измену и шпионаж, незаконное обращение с ядерными материалами, а также по ряду других статей Уголовного кодекса.