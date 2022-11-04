Путин подписал закон, позволяющий мобилизовать граждан с непогашенной судимостью

В документе указано, какие категории граждан не могут быть призваны. Речь, в частности, об осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также не могут быть мобилизованы те, кто был осужден по террористическим статьям.
Призыв в рамках мобилизации будет недоступен и для тех, кто осужден за государственную измену и шпионаж, незаконное обращение с ядерными материалами, а также по ряду других статей Уголовного кодекса.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время российские СМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.