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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мобилизованные россияне две недели прячутся в лесу в Луганской области, им грозят уголовными делами

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Мобилизованные из России оказываются в сложном положении в Украине
Мобилизованные из России оказываются в сложном положении в Украине
Фото: EPA

Мобилизованные из Томской области РФ две недели скрываются в лесу на оккупированной территории Луганской области. Вернуться не могут, так как им угрожают уголовным делом за дезертирство. Об этом написало издание "Сибирь.Реалии" 2 ноября.

Как рассказала изданию мать одного из мобилизованных Антона Данилова Елена Солодовникова, ее сына мобилизовали 26 сентября. Ему обещали трехмесячную подготовку в воинской части в Омске, но вместо этого его и других призывников увезли в Екатеринбург. 29 сентября их доставили в приграничную часть в Ростовской области, а уже через неделю мобилизованных отправили в Луганскую область. Издание пишет, что в воинских частях мобилизованных называли "мясом" и "фаршем", пишет издание.

В Луганской области мобилизованные попали под минометный обстрел и были вынуждены отступить. У них не было никакой техники, только автоматы. Главным был назначен такой же мобилизованный в звании сержанта, который не знал, что делать. Они ушли в лес и до сих пор там остаются.

По словам Солодовниковой, в последний раз они связывались с родными 17 октября. Из палаток построили тент, днем греются у костра, а ночью его гасят, чтобы никто не заметил. В случае возвращения в часть им грозят уголовными делами о дезертирстве, за которое в России предусмотрено до 15 лет тюрьмы, если оно совершено в период мобилизации или войны.

Родственники мобилизованных обратились за помощью к депутату Госдумы от Томской области Татьяне Соломатиной. Они просили, чтобы солдатам дали нормальное командование и отправили на обучение. Однако та ответила, что офицеры отказываются работать с дезертирами. У губернатора им лишь сообщили, что обращение принято к рассмотрению.

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.

Теги: Луганская область, мобилизация, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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