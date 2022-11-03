Мобилизованные россияне две недели прячутся в лесу в Луганской области, им грозят уголовными делами

Как рассказала изданию мать одного из мобилизованных Антона Данилова Елена Солодовникова, ее сына мобилизовали 26 сентября. Ему обещали трехмесячную подготовку в воинской части в Омске, но вместо этого его и других призывников увезли в Екатеринбург. 29 сентября их доставили в приграничную часть в Ростовской области, а уже через неделю мобилизованных отправили в Луганскую область. Издание пишет, что в воинских частях мобилизованных называли "мясом" и "фаршем", пишет издание.
В Луганской области мобилизованные попали под минометный обстрел и были вынуждены отступить. У них не было никакой техники, только автоматы. Главным был назначен такой же мобилизованный в звании сержанта, который не знал, что делать. Они ушли в лес и до сих пор там остаются.
По словам Солодовниковой, в последний раз они связывались с родными 17 октября. Из палаток построили тент, днем греются у костра, а ночью его гасят, чтобы никто не заметил. В случае возвращения в часть им грозят уголовными делами о дезертирстве, за которое в России предусмотрено до 15 лет тюрьмы, если оно совершено в период мобилизации или войны.
Родственники мобилизованных обратились за помощью к депутату Госдумы от Томской области Татьяне Соломатиной. Они просили, чтобы солдатам дали нормальное командование и отправили на обучение. Однако та ответила, что офицеры отказываются работать с дезертирами. У губернатора им лишь сообщили, что обращение принято к рассмотрению.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.