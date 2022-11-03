Начать войну в Украине Путина убедили Патрушев и Бортников. Шойгу был "сомневающимся исполнителем" – The Times

По информации источников издания в российском правительстве, важным фактором для силовиков стал возраст Путина, которому в октябре исполнилось 70 лет.

Патрушев и Бортников, утверждает The Times, решили, что у них "истекает время" для решения вопроса якобы "западной агрессии" против РФ. Ключевым моментом их плана была необходимость "окончательно решить проблему Украины", пишет издание.

Источник The Times в российском правительстве под псевдонимом Сергей Рыжий рассказал изданию, что к середине лета 2021 года в ближайшем окружении Путина сформировалась "критическая масса" мыслей о необходимости "решающего военного удара".

Патрушев и Бортников в результате к концу лета приняли принципиальное решение о вторжении, хотя формат военной операции на тот момент еще не был разработан. После этого, указывает The Times, силовикам оставалось "подготовить силы для удара и убедить Путина".

При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу по отношению к плану вторжения оказался, по характеристике издания, лишь "колеблющимся исполнителем" среди высокопоставленных силовиков, подчеркивается, что политическая инициатива войны исходила именно от силового блока.

Большинство высокопоставленных российских чиновников и олигархов из окружения Путина, как следует из материала The Times, до последнего не знали, что решение о вторжении принято. Так, один из собеседников издания рассказал, что российский миллиардер Михаил Фридман говорил ему за несколько дней до начала войны, ссылаясь на "высших друзей в спецслужбах", что опасности вторжения нет.

Еще один из собеседников издания, которого The Times представляет как давнего друга семьи Путина, утверждает, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вскоре после начала войны рассказал ему, что большинство членов российского Совбеза узнали о подготовке вторжения только на заседании 21 февраля.

Таким образом, резюмирует издание, большинство российских элит не было информировано о планах начать войну и воспринимало постепенную эскалацию вокруг Украины как блеф со стороны Путина.