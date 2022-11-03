Начать войну в Украине Путина убедили Патрушев и Бортников. Шойгу был "сомневающимся исполнителем" – The Times

По информации источников издания в российском правительстве, важным фактором для силовиков стал возраст Путина, которому в октябре исполнилось 70 лет.
Патрушев и Бортников, утверждает The Times, решили, что у них "истекает время" для решения вопроса якобы "западной агрессии" против РФ. Ключевым моментом их плана была необходимость "окончательно решить проблему Украины", пишет издание.
Источник The Times в российском правительстве под псевдонимом Сергей Рыжий рассказал изданию, что к середине лета 2021 года в ближайшем окружении Путина сформировалась "критическая масса" мыслей о необходимости "решающего военного удара".
Патрушев и Бортников в результате к концу лета приняли принципиальное решение о вторжении, хотя формат военной операции на тот момент еще не был разработан. После этого, указывает The Times, силовикам оставалось "подготовить силы для удара и убедить Путина".
При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу по отношению к плану вторжения оказался, по характеристике издания, лишь "колеблющимся исполнителем" среди высокопоставленных силовиков, подчеркивается, что политическая инициатива войны исходила именно от силового блока.
Большинство высокопоставленных российских чиновников и олигархов из окружения Путина, как следует из материала The Times, до последнего не знали, что решение о вторжении принято. Так, один из собеседников издания рассказал, что российский миллиардер Михаил Фридман говорил ему за несколько дней до начала войны, ссылаясь на "высших друзей в спецслужбах", что опасности вторжения нет.
Еще один из собеседников издания, которого The Times представляет как давнего друга семьи Путина, утверждает, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вскоре после начала войны рассказал ему, что большинство членов российского Совбеза узнали о подготовке вторжения только на заседании 21 февраля.
Таким образом, резюмирует издание, большинство российских элит не было информировано о планах начать войну и воспринимало постепенную эскалацию вокруг Украины как блеф со стороны Путина.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября СМИ со ссылкой на западные разведки начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным расследования The Washington Post, детали кремлевского плана вторжения Путина были известны администрации США еще в октябре 2021-го
Разговоры о полномасштабном нападении РФ на Украину начались задолго до 24 февраля. С конца октября 2021 года западные СМИ и политики говорили о такой возможности. Западные разведки предупреждали Украину, что Россия готовится к вторжению. Евросоюз также был предупрежден, но там, как и в Украине, скептически отнеслись к информации американской разведки.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в ноябре 2021 года заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля 2022 года. Он считал, что атака РФ, вероятно, "будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за ними последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю с Украиной Беларусь".
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.
С 17 февраля 2022 года на фоне наращивания российских военных сил на границе наблюдалась резкая эскалации на Донбассе. 18 февраля Байден сказал, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину под видом неких "денацификации" и "демилитаризации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.