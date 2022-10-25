Фейгин: Думаю, российский генералитет понимает, что ничем хорошим война не закончится. Армия в данном случае все время оказывается крайней

"Армейская" часть окружения Путина, по мнению Фейгина, уже поняла, что война в Украине ничего хорошего им не сулит при любом исходе Фото: Марк Фейгин / Facebook

"Что там [в окружении Путина] происходит – они максимально стараются контролировать выход этой информации. Ну понятно, она очень чувствительная. Но определенно, что там есть группы, которые одни выступают, скажем так, в поддержку путинской стратегии. А есть и те, которые гораздо осторожнее", – допустил он.

Блогер отмечает, что "осторожные" группы "не то что выступают прямо активно против действий Путина" по эскалации, но во всяком случае "понимают, куда это идет", и хотели бы, чтобы "это хотя бы остановилось" или даже "развернулось".

"Такие группы, безусловно, есть. Я думаю, что это армейская часть, армейские группы, генералитет, который, в общем, понимает, что ничем хорошим это все не чревато. И я думаю, они это гораздо раньше, так сказать, поняли. И армия в данном случае все время крайняя оказывается", – заявил Фейгин.

По его мнению, армия естественным образом становится крайней в случае проигрыша.

"А если выигрывает так, как она выигрывает, то становятся просто военными преступниками и, значит, соучастниками геноцида. Потому что поди потом доказывай, что "мы выполняли приказ". Кого это будет волновать? То есть тут тоже есть сдерживающие разные вещи. И это точно им, наверное, не очень нравится", – предположил юрист.

Что касается ФСБ, то там, по мнению Фейгина, "тоже неоднородная ситуация".

"Я все-таки склонен думать, что всякие патрушевы (речь о Николае Патрушеве, секретаре Совета безопасности РФ, которого называют одним из вероятных организаторов и интересантов "трансфера власти" Путина. – "ГОРДОН") – они бы хотели все-таки, чтобы все смягчалось, чтобы оно как-то все выравнивалось, чтобы где-то удалось договориться", – допустил блогер.

Фейгин добавил, что со стороны Путина, во всяком случае в его поведении и заявлениях, он не видит никакой возможности компромисса.

"Мы же видим ту же тупоголовую тактику: во всяком случае публично, и мы не знаем, что происходит конфиденциально, быть может, но – ту же публичную тактику, которая предполагает, что "мы хотим все". Капитуляцию Украины. Но кто может договариваться тогда – Киев или Запад, – если вы никуда не двигаетесь?" – сказал он.

Блогер считает, что в связи с такой линией Путина та группа в его окружении, которая выступает за переговоры и за какой-то компромисс и возможность "отойти назад, чтобы самосохраниться", сейчас "страдает".

"И без того потери велики и проблемы велики, связанные с санкциями. И санкции – понятно, уже навсегда... И с этой точки зрения, конечно, какая-то часть власти – она от этого всего несчастлива. Они хотели благополучно провести свою старость, так сказать, на морях, купаясь в роскоши, деньгах и удовольствиях. А, в общем, теперь это все закрыто навсегда. И я думаю, что, конечно, какой-то компромисс они бы искали. У них для этого есть как бы желание и известные возможности через каких-то доверенных лиц", –.заключил Фейгин.

Фейгин: Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки. Полный текст интервью

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