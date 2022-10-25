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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Думаю, российский генералитет понимает, что ничем хорошим война не закончится. Армия в данном случае все время оказывается крайней

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"Армейская" часть окружения Путина, по мнению Фейгина, уже поняла, что война в Украине ничего хорошего им не сулит при любом исходе
"Армейская" часть окружения Путина, по мнению Фейгина, уже поняла, что война в Украине ничего хорошего им не сулит при любом исходе
Фото: Марк Фейгин / Facebook

В окружении президента РФ Владимира Путина есть группы, поддерживающие его агрессивную стратегию в отношении Украины, но есть и люди, которые хотели бы смягчить ситуацию и привести ее к компромиссному решению. Такое предположение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Что там [в окружении Путина] происходит – они максимально стараются контролировать выход этой информации. Ну понятно, она очень чувствительная. Но определенно, что там есть группы, которые одни выступают, скажем так, в поддержку путинской стратегии. А есть и те, которые гораздо осторожнее", – допустил он.

Блогер отмечает, что "осторожные" группы "не то что выступают прямо активно против действий Путина" по эскалации, но во всяком случае "понимают, куда это идет", и хотели бы, чтобы "это хотя бы остановилось" или даже "развернулось".

"Такие группы, безусловно, есть. Я думаю, что это армейская часть, армейские группы, генералитет, который, в общем, понимает, что ничем хорошим это все не чревато. И я думаю, они это гораздо раньше, так сказать, поняли. И армия в данном случае все время крайняя оказывается", – заявил Фейгин.

По его мнению, армия естественным образом становится крайней в случае проигрыша.

"А если выигрывает так, как она выигрывает, то становятся просто военными преступниками и, значит, соучастниками геноцида. Потому что поди потом доказывай, что "мы выполняли приказ". Кого это будет волновать? То есть тут тоже есть сдерживающие разные вещи. И это точно им, наверное, не очень нравится", – предположил юрист.

Что касается ФСБ, то там, по мнению Фейгина, "тоже неоднородная ситуация".

"Я все-таки склонен думать, что всякие патрушевы (речь о Николае Патрушеве, секретаре Совета безопасности РФ, которого называют одним из вероятных организаторов и интересантов "трансфера власти" Путина. – "ГОРДОН") – они бы хотели все-таки, чтобы все смягчалось, чтобы оно как-то все выравнивалось, чтобы где-то удалось договориться", – допустил блогер.

Фейгин добавил, что со стороны Путина, во всяком случае в его поведении и заявлениях, он не видит никакой возможности компромисса.

"Мы же видим ту же тупоголовую тактику: во всяком случае публично, и мы не знаем, что происходит конфиденциально, быть может, но – ту же публичную тактику, которая предполагает, что "мы хотим все". Капитуляцию Украины. Но кто может договариваться тогда – Киев или Запад, – если вы никуда не двигаетесь?" – сказал он.

Блогер считает, что в связи с такой линией Путина та группа в его окружении, которая выступает за переговоры и за какой-то компромисс и возможность "отойти назад, чтобы самосохраниться", сейчас "страдает".

"И без того потери велики и проблемы велики, связанные с санкциями. И санкции – понятно, уже навсегда... И с этой точки зрения, конечно, какая-то часть власти – она от этого всего несчастлива. Они хотели благополучно провести свою старость, так сказать, на морях, купаясь в роскоши, деньгах и удовольствиях. А, в общем, теперь это все закрыто навсегда. И я думаю, что, конечно, какой-то компромисс они бы искали. У них для этого есть как бы желание и известные возможности через каких-то доверенных лиц", –.заключил Фейгин.

Фейгин: Зачем вы едете на эту войну? Почему вы ничего не делаете? Опомнитесь. Вы сдохнете, как собаки. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент РФ Владимир Путин после военных неудач в Украине сам натравил на российских генералов своих приближенных (главу Чечни Рамзана Кадырова и создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина) и блогеров, но при этом тоже рискует стать мишенью для обвинений. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

То, что Кадыров и Пригожин осмеливаются публично оскорблять генералов, говорит о полном развале системы власти, выстроенной Путиным. Такое мнение российский оппозиционный политик Леонид Гозман высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

И Кадыров, и Пригожин традиционно враждебны российским силовикам, потому что у них есть свои собственные армии. Поэтому их "наезд" на генералов российской армии логичен. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. В частности, Пригожин сигнализирует президенту, что война проиграна потому что минобороны и Генштаб годы напролет вводили Путина в заблуждение.

Белковский добавил, что в Москве царит "определенная элитная паника" по поводу происходящего в России и в Украине, и связана она с курсом на эскалацию, который выбрал Путин..

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. По ее словам "грызня" в окружении президента РФ уже идет, и поведение Кадырова с Пригожиным свидетельствует об их амбициях.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

В британской разведке заявили, что военное руководство России, отвечающее за войну в Украине, все хуже справляется со своими обязанностями. Кроме того, разведка Великобритании, не называя фамилий, сообщила, что четверо из пяти генералов, которые отвечали за оперативное командование российскими войсками во время вторжения в Украину в феврале 2022 года, уже отправлены в отставку.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, НАТО, Кремль, ФСБ, министерство обороны РФ, Марк Фейгин, армия РФ, Николай Патрушев, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, власть, российские оккупанты, военное преступление
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