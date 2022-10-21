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Юрий Швец: Думаю, ФСБ под руководством Патрушева потихоньку раскачивает лодку Путина

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Агентура ФСБ в информационном пространстве "поливала" Путина (на фото) "на чем свет стоит", отметил Щвец
Агентура ФСБ в информационном пространстве "поливала" Путина (на фото) "на чем свет стоит", отметил Щвец
Фото: EPA

Живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту КГБ Юрий Швец рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что полтора года назад вскрыл "целый букет" агентуры ФСБ в информационном пространстве, которая "поливала" главу Кремля "в основном на чем свет стоит".

"Это линия ФСБ, которую я прослеживаю уже где-то года полтора-два. И им за это ничего не было никогда. То есть, они уже там давно сидели, они уже наговорили на 20 лет, по российским же законам. Причем полный состав преступления они изложили, и ничего не надо придумывать и расследовать. Просто конспектировать сидеть то, что они говорят, – и в суд. И никогда не страдали, – отметил Швец. – Я думаю, ФСБ потихоньку под руководством [секретаря Совета безопасности РФ Николая] Патрушева… раскачивает где-то лодку Путина. И безобразие, которое творится, – все это как-то так, в его сторону, все это в его адрес обращается с тем, чтобы довести до такой ситуации, когда скажут: "Все, Вова, дальше некуда. Мы тебе гарантируем жизнь, мы тебя не выдадим, но ты уйди".

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Некоторые эксперты, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

Среди возможных преемников Путина аналитики, в частности, называют Николая Патрушева.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, ФСБ, Николай Патрушев, Юрий Швец, президент, интервью, власть, преемник
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