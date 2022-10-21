Юрий Швец: Думаю, ФСБ под руководством Патрушева потихоньку раскачивает лодку Путина

"Это линия ФСБ, которую я прослеживаю уже где-то года полтора-два. И им за это ничего не было никогда. То есть, они уже там давно сидели, они уже наговорили на 20 лет, по российским же законам. Причем полный состав преступления они изложили, и ничего не надо придумывать и расследовать. Просто конспектировать сидеть то, что они говорят, – и в суд. И никогда не страдали, – отметил Швец. – Я думаю, ФСБ потихоньку под руководством [секретаря Совета безопасности РФ Николая] Патрушева… раскачивает где-то лодку Путина. И безобразие, которое творится, – все это как-то так, в его сторону, все это в его адрес обращается с тем, чтобы довести до такой ситуации, когда скажут: "Все, Вова, дальше некуда. Мы тебе гарантируем жизнь, мы тебя не выдадим, но ты уйди".

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube