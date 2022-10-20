Юрий Швец: Сейчас переломный момент на фронте. Путин проигрывает войну. Но, наученный в подворотне, он повышает ставки и загоняет себя дальше в яму

Швец о Путине: Этот, если его можно назвать "человек", проигрывает войну. Не то что какое-то сражение – он вообще все проигрывает Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гордон спросил у эксперта, как он оценивает текущий момент в войне России против Украины.

"Ну, сразу возникает вопрос: что иметь в виду под "моментом"? Момент переломный. Я внимательно слежу за американскими, британскими военными аналитиками, и общее мнение таково, что этот, если его можно назвать "человек", – он проигрывает. Он проигрывает войну. Причем проигрывает не то что какое-то сражение – он вообще все проигрывает. Но, будучи научен в подворотне, что когда ты проигрываешь, надо повышать ставки, он их повышает. Повышая ставки, он себя загоняет все дальше и дальше в угол или в яму. И это действует на его психику", – заявил Швец.

По его словам, то, что ситуация переломная – хорошо для Украины.

"Потому что этот перелом должен продолжиться наступлением ВСУ на юге, на востоке с полным изгнанием врага с территории материковой Украины, скажем так. Я имею в виду Донбасс и большую часть того, что он захватил на юге. Ну а Крым, видимо, можно будет оставить на весну", – прогнозирует бывший разведчик.

Но, обратил внимание Швец, российские оккупанты активизировали массовые ракетные обстрелы городов Украины – по его мнению, это месть украинскому народу за поражения на поле боя.

"Мне нравится формула американцев. Когда спрашивают: "Почему вы сразу не поставили все оружие? Или почему не двинуть этого Путина сразу и не выгнать самым страшным оружием?" – они говорят: "Есть одна опасность – опасность термоядерной войны. Надо ее избежать. Поэтому, – говорят хорошие американские аналитики, – мы переходим брод, перескакивая с камушка на камушек". Степ бай степ, как говорят американцы", – пояснил Швец.

Исходя из этого, по его мнению, хотя момент "будет переломный в нашу пользу", Украине нужно действовать "постепенно, очень осторожно, меньше риторики публичной, а больше побед на поле боя".

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube