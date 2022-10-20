Юрий Швец: Путин 20 лет строил "потемкинскую деревню", что Россия – сверхдержава, ее возглавляет мачомен, у нее вторая армия в мире, а влез в Украину – и оказалось, что король голый. Идиот!

"Он 20 лет строил потемкинскую деревню, в которой Россия – это сверхдержава энергетическая, у которой вторая армия в мире, которую возглавляет некий мачо-мен – супермен, который всех переигрывает. А вот он влез в Украину – и оказалось, что все это фигня, что ничего этого нет, – сказал Швец. – Король голый, да. Это все потемкинская деревня. Он сам создавал эту потемкинскую деревню, а потом влез в Украину – и все это разрушил к чертям собачьим. Идиот".

После нападения РФ на Украину 24 февраля это поняли уже и американцы, добавил бывший советский разведчик.

"А раньше это же миф был: кто такой Путин. Я говорю: "Если вы хотите узнать, кто такой Путин, надо читать русские народные сказки". Вот о золотой рыбке. Там старуха такая есть. Вот это Путин. Вот он и есть. И вот он оказался почти уже у разбитого корыта", – отметил Швец.

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube