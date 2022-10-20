Юрий Швец: Путин 20 лет строил "потемкинскую деревню", что Россия – сверхдержава, ее возглавляет мачомен, у нее вторая армия в мире, а влез в Украину – и оказалось, что король голый. Идиот!

"Он 20 лет строил потемкинскую деревню, в которой Россия – это сверхдержава энергетическая, у которой вторая армия в мире, которую возглавляет некий мачо-мен – супермен, который всех переигрывает. А вот он влез в Украину – и оказалось, что все это фигня, что ничего этого нет, – сказал Швец. – Король голый, да. Это все потемкинская деревня. Он сам создавал эту потемкинскую деревню, а потом влез в Украину – и все это разрушил к чертям собачьим. Идиот".
После нападения РФ на Украину 24 февраля это поняли уже и американцы, добавил бывший советский разведчик.
"А раньше это же миф был: кто такой Путин. Я говорю: "Если вы хотите узнать, кто такой Путин, надо читать русские народные сказки". Вот о золотой рыбке. Там старуха такая есть. Вот это Путин. Вот он и есть. И вот он оказался почти уже у разбитого корыта", – отметил Швец.
Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Некоторые эксперты, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия потерпит поражение в войне, а Украине удастся вернуть под свой контроль все захваченные оккупантами территории.