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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированных территориях россияне ведут "охоту" на мужчин призывного возраста

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На оккупированных территориях россияне ведут "охоту" на мужчин призывного возраста / ГОРДОН

Фото: EPA

На временно оккупированных территориях Украины участились случаи исчезновения местных жителей. Об этом 3 ноября сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга. Видео заявления опубликовано на YouTube-канале "Військове телебачення".

"Увеличилось количество случаев... проведения облав и охоты на мужчин призывного возраста, которых насильно доставляют в военкоматы для обеспечения выполнения плана мобилизации на временно оккупированных территориях", – рассказал Мотузяник.

По его словам, россияне с целью уменьшить панику в обществе распространяют на оккупированной территории информацию, что руководство РФ увеличит гуманитарную помощь местному населению.

Контекст:

21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.

Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, мобилизация, Минобороны, Александр Мотузяник, российская агрессия, война России против Украины, мужчины
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