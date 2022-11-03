На оккупированных территориях россияне ведут "охоту" на мужчин призывного возраста

"Увеличилось количество случаев... проведения облав и охоты на мужчин призывного возраста, которых насильно доставляют в военкоматы для обеспечения выполнения плана мобилизации на временно оккупированных территориях", – рассказал Мотузяник.

По его словам, россияне с целью уменьшить панику в обществе распространяют на оккупированной территории информацию, что руководство РФ увеличит гуманитарную помощь местному населению.