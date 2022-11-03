На оккупированных территориях россияне ведут "охоту" на мужчин призывного возраста

"Увеличилось количество случаев... проведения облав и охоты на мужчин призывного возраста, которых насильно доставляют в военкоматы для обеспечения выполнения плана мобилизации на временно оккупированных территориях", – рассказал Мотузяник.
По его словам, россияне с целью уменьшить панику в обществе распространяют на оккупированной территории информацию, что руководство РФ увеличит гуманитарную помощь местному населению.
21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.