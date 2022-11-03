В России продолжается скрытая мобилизация – Генштаб ВСУ

"Несмотря на заявления Кремля о завершении мобилизации, следует отметить, что она переведена в скрытый режим, публичность и показательность мер свернута. Военкоматы получили указание продолжать поиск и набор добровольцев, которые изъявят желание заключить контракт на участие в так называемой специальной военной операции", – рассказал Громов.
Также в России предпринимаются попытки вернуть на службу военнослужащих, которые получили ранения и были уволены из рядов вооруженных сил России, добавил он.
"Кроме того, с целью пополнения младшего офицерского состава решением министерства обороны России ускорена подготовка курсантов выпускных курсов. В частности, дата выпуска перенесена с июня 2023 года на декабрь текущего года", – добавил Громов.
21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации и о направлении на войну в Украину 82 тыс. призванных россиян.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.