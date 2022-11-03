В России продолжается скрытая мобилизация – Генштаб ВСУ

"Несмотря на заявления Кремля о завершении мобилизации, следует отметить, что она переведена в скрытый режим, публичность и показательность мер свернута. Военкоматы получили указание продолжать поиск и набор добровольцев, которые изъявят желание заключить контракт на участие в так называемой специальной военной операции", – рассказал Громов.

Также в России предпринимаются попытки вернуть на службу военнослужащих, которые получили ранения и были уволены из рядов вооруженных сил России, добавил он.

"Кроме того, с целью пополнения младшего офицерского состава решением министерства обороны России ускорена подготовка курсантов выпускных курсов. В частности, дата выпуска перенесена с июня 2023 года на декабрь текущего года", – добавил Громов.