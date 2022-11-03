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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России продолжается скрытая мобилизация – Генштаб ВСУ

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РФ направила на войну в Украину 82 тыс. призванных россиян
РФ направила на войну в Украину 82 тыс. призванных россиян
Фото: EPA

В России проводят скрытую мобилизацию. Об этом 3 ноября заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов. Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале "Військове телебачення".

"Несмотря на заявления Кремля о завершении мобилизации, следует отметить, что она переведена в скрытый режим, публичность и показательность мер свернута. Военкоматы получили указание продолжать поиск и набор добровольцев, которые изъявят желание заключить контракт на участие в так называемой специальной военной операции", – рассказал Громов.

Также в России предпринимаются попытки вернуть на службу военнослужащих, которые получили ранения и были уволены из рядов вооруженных сил России, добавил он.

"Кроме того, с целью пополнения младшего офицерского состава решением министерства обороны России ускорена подготовка курсантов выпускных курсов. В частности, дата выпуска перенесена с июня 2023 года на декабрь текущего года", – добавил Громов.

Контекст:

21 сентября Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации и о направлении на войну в Украину 82 тыс. призванных россиян.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.

Теги: Россия, Генштаб ВСУ, военные, мобилизация, призыв, Минобороны, ВСУ, минобороны РФ, Алексей Громов
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