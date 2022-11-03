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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мобилизованные россияне при переброске в Украину устраивают суициды – Генштаб ВСУ

Мобилизация в России официально завершилась
Мобилизация в России официально завершилась
Фото: ЕРА

Россия продолжает набирать людей в военные подразделения для войны против Украины, несмотря на официальное завершение мобилизации. Об этом проинформировал 3 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации, военное руководство РФ продолжает набор так называемых добровольцев для участия в войне на территории Украины. Военкоматы получили указания относительно дальнейшего формирования так называемых добровольческих подразделений", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что такими "добровольцами" могут стать "мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и с любым состоянием здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида".

"Чтобы избежать юридических и финансовых обязательств, заключение контракта с министерством обороны РФ с такими лицами не предусматривается", – объяснили украинские военные.

Также, по их данным, "ранее отмобилизованный личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации".

"В подразделениях 57-й мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск на этапе слаживания в Казани самовольно оставили часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство", – отметили в ВСУ.

В Генштабе подчеркивают, что "основной проблемой уже действующих оккупационных подразделений, кроме частных военных кампаний, остается низкая обученность личного состава и быстрый выход из строя боевой техники, которая снята с хранения и не прошла соответствующего обслуживания".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02guRUZBnShbJExWeYYduCmdDYG31JtHfTM73Ckw5yhyiUEfAPK68PsWfwCJatiZqdl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, мобилизация, добровольцы, военкомат, самоубийство, ВСУ, война России против Украины, суицид, мужчины, российские оккупанты
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