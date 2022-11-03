Мобилизованные россияне при переброске в Украину устраивают суициды – Генштаб ВСУ

"Несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации, военное руководство РФ продолжает набор так называемых добровольцев для участия в войне на территории Украины. Военкоматы получили указания относительно дальнейшего формирования так называемых добровольческих подразделений", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ рассказали, что такими "добровольцами" могут стать "мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и с любым состоянием здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида".
"Чтобы избежать юридических и финансовых обязательств, заключение контракта с министерством обороны РФ с такими лицами не предусматривается", – объяснили украинские военные.
Также, по их данным, "ранее отмобилизованный личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации".
"В подразделениях 57-й мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск на этапе слаживания в Казани самовольно оставили часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство", – отметили в ВСУ.
В Генштабе подчеркивают, что "основной проблемой уже действующих оккупационных подразделений, кроме частных военных кампаний, остается низкая обученность личного состава и быстрый выход из строя боевой техники, которая снята с хранения и не прошла соответствующего обслуживания".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.