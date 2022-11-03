Россия перебрасывает военную технику и мобилизованных в Беларусь – Генштаб ВСУ

РФ перебросила в Беларусь около 1,5 тыс. железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой Фото: EPA

"Враг не отказывается от своих планов расширить регионы напряжения на границах Украины. Да, он непосредственно осуществляет переброску своих войск в Беларусь, проводит мероприятия подготовки совместных вооруженных сил. В настоящее время на нас это не влияет", – отметил Громов.

По информации Генштаба, в течении октября РФ перебросила в Беларусь около 1,5 тыс. железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой, почти 200 пассажирских вагонов, более 100 грузовых вагонов с военным имуществом. В то же время он отметил, что пока нападение не планируется.

"Для этой ударной группировки необходимо провести подготовку военнослужащих... В течение ближайших недель это не ожидается. Мы считаем, что это может быть не ранее чем через два-три месяца", – рассказал Громов.

Он добавил, украинские военные готовы к любым действиям противника.

Кроме того, белорусская территория продолжает использоваться Россией для нанесения ракетных ударов по Украине, отметили в Генштабе.