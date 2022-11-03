Россия перебрасывает военную технику и мобилизованных в Беларусь – Генштаб ВСУ

"Враг не отказывается от своих планов расширить регионы напряжения на границах Украины. Да, он непосредственно осуществляет переброску своих войск в Беларусь, проводит мероприятия подготовки совместных вооруженных сил. В настоящее время на нас это не влияет", – отметил Громов.
По информации Генштаба, в течении октября РФ перебросила в Беларусь около 1,5 тыс. железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой, почти 200 пассажирских вагонов, более 100 грузовых вагонов с военным имуществом. В то же время он отметил, что пока нападение не планируется.
"Для этой ударной группировки необходимо провести подготовку военнослужащих... В течение ближайших недель это не ожидается. Мы считаем, что это может быть не ранее чем через два-три месяца", – рассказал Громов.
Он добавил, украинские военные готовы к любым действиям противника.
Кроме того, белорусская территория продолжает использоваться Россией для нанесения ракетных ударов по Украине, отметили в Генштабе.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.
В СНБО заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", Беларусь за семь месяцев передала России более 65 тыс. тонн боеприпасов и 94 танка.