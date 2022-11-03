В Беларусь прибывают российские инженерные войска для строительства казарм – Центр национального сопротивления

В Беларуси продолжают работу над "единой региональной группировкой войск" с Россией Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook (иллюстративное)

Работы выполняют в рамках создания так называемой единой региональной группировки войск России и Беларуси, которая, как ожидается, будет насчитывать до 20 тыс. человек.

Большинство казарм планируют построить в граничащей с Украиной Брестской области, именно туда прибывают российские тыловые подразделения, отметили в Центре.

"Ранее белорусские партизаны сообщили, что в Гомельской области местные военные комиссариаты проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков. Их привлекают к обслуживанию военной техники вооруженных сил России, находящихся на территории Беларуси", – добавили в сообщении.

В Центре также отметили, что белорусские авиабазы в городах Лида и Барановичи перешли под контроль РФ после заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о создании совместной с РФ группировки войск.

2 ноября в минобороны Беларуси сообщили, что Беларусь и Россия планируют создать "учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих". Лукашенко одобрил проект соглашения об этом и подписал соответствующий указ.