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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларусь прибывают российские инженерные войска для строительства казарм – Центр национального сопротивления

В Беларуси продолжают работу над "единой региональной группировкой войск" с Россией
В Беларуси продолжают работу над "единой региональной группировкой войск" с Россией
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook (иллюстративное)

По данным белорусского подполья, в Беларусь прибывают российские инженерные войска для сооружения казарм и лагерей. Об этом сообщил 1 ноября Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

Работы выполняют в рамках создания так называемой единой региональной группировки войск России и Беларуси, которая, как ожидается, будет насчитывать до 20 тыс. человек.

Большинство казарм планируют построить в граничащей с Украиной Брестской области, именно туда прибывают российские тыловые подразделения, отметили в Центре. 

"Ранее белорусские партизаны сообщили, что в Гомельской области местные военные комиссариаты проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков. Их привлекают к обслуживанию военной техники вооруженных сил России, находящихся на территории Беларуси", – добавили в сообщении. 

В Центре также отметили, что белорусские авиабазы в городах Лида и Барановичи перешли под контроль РФ после заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о создании совместной с РФ группировки войск.

2 ноября в минобороны Беларуси сообщили, что Беларусь и Россия планируют создать "учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих". Лукашенко одобрил проект соглашения об этом и подписал соответствующий указ.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавших Украину

В СНБО заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", Беларусь за семь месяцев передала России более 65 тыс. тонн боеприпасов и 94 танка.

Теги: Россия, Беларусь, партизаны, строительство, инженерные войска, Силы специальных операций, лагерь, лагеря
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