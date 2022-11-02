Польша отгородится от Калининградской области колючей проволокой

По его словам, работы начинаются сегодня. Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки шириной в 3 м и высотой 2,5 м. С польской стороны также будет возведен забор для защиты животных.

"Мы хотим, чтобы граница была плотной. Мы используем опыт, приобретенный в прошлом году. Нет сомнения, что это временное заграждение защищало польско-белорусскую границу и предотвращало гибридную атаку с белорусской территории или значительно замедляло атаку. Поэтому мы пришли к выводу, что такое заграждение надо строить и на границе с Калининградской областью", – указал польский министр.

Как отмечает Business Insider, строительство новой стены обойдется Польше гораздо дороже, чем аналогичное заграждение на границе с Беларусью стоимостью в 1,6 млрд злотых (12,5 млрд грн). На это повлияет продолжительность проекта, а также инфляция, которая намного выше, чем на момент подписания контракта на строительство первой стены.

Вместе с тем бригадный генерал, экс-глава Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей считает, что "российскую стену" будет построить проще.

"Все потому, что у нас гораздо больше "открытой земли" на границе с российской областью. Между тем польско-белорусская граница полна естественных препятствий. Есть болота, леса. В результате строительство белорусской стены оказалось более сложным", – отметил он.

По этой же причине – из-за отсутствия естественных преград – новая стена должна быть гораздо более прочной.