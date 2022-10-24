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"Мы не можем ответить по-другому". Глава Сейма заявила, что Польша готова принять новую волну беженцев из Украины

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По словам Витек, атаки России на украинцев являются фактором, который может усилить волну миграции
По словам Витек, атаки России на украинцев являются фактором, который может усилить волну миграции
Фото: EPA

Польша готова, как и в начале полномасштабного вторжения России в Украину, помочь всем украинцам, которые в этом нуждаются. Об этом заявила глава Сейма Польши Элжбета Витек в интервью "Укринформу", опубликованном 24 октября.

На вопрос, готова ли Польша снова принять большое количество украинских беженцев, Витек заявила, что в Польше не скрывают того, что сейчас идет большая нагрузка на бюджет, который испытывает экономические последствия пандемии.

"Однако в ситуации, когда жизнь и здоровье невинных людей находятся под угрозой, мы не можем ответить по-другому, кроме солидарности и поддержки. Поэтому мы будем и дальше помогать Украине и ее гражданам всеми доступными средствами",  сказала она.

По словам Витек, атаки России на украинцев являются фактором, который может усилить волну миграции. Однако в Польше, отметила глава Сейма, это принимали во внимание в условиях приближающейся зимы и энергетического шантажа Кремля.

Она отметила, что войну, независимо от того, какие действия президент России Владимир Путин будет совершать против Украины, можно выиграть "солидарностью".

Контекст:

Польша поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя военную и гуманитарную помощь.

В начале июня Украина и Польша подписали ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах, включая военно-оборонный комплекс. Договоренность предполагает проведение базового авиационного курса по подготовке 60 украинских кандидатов в летчики, а также подготовку к созданию совместного предприятия по производству оружия.

Президент Польши Анджей Дуда в статье, опубликованной 16 сентября, обвинил Россию в империализме и стремлении восстановить советскую империю.

20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Дуда заявил, что большинство стран мира выступают против агрессии РФ в отношении Украины. По его словам, РФ до сих придерживается "имперского мышления" и отказывает соседним странам в праве на самоопределение.

По данным ООН на 4 октября, около 1,5 млн украинцев получили в Польше статус временной защиты.

17 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Польша будет в числе стран, где пройдут обучение украинские военные в рамках новой тренировочной миссии Евросоюза.

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