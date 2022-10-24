"Мы не можем ответить по-другому". Глава Сейма заявила, что Польша готова принять новую волну беженцев из Украины

По словам Витек, атаки России на украинцев являются фактором, который может усилить волну миграции Фото: EPA

На вопрос, готова ли Польша снова принять большое количество украинских беженцев, Витек заявила, что в Польше не скрывают того, что сейчас идет большая нагрузка на бюджет, который испытывает экономические последствия пандемии.

"Однако в ситуации, когда жизнь и здоровье невинных людей находятся под угрозой, мы не можем ответить по-другому, кроме солидарности и поддержки. Поэтому мы будем и дальше помогать Украине и ее гражданам всеми доступными средствами", – сказала она.

По словам Витек, атаки России на украинцев являются фактором, который может усилить волну миграции. Однако в Польше, отметила глава Сейма, это принимали во внимание в условиях приближающейся зимы и энергетического шантажа Кремля.

Она отметила, что войну, независимо от того, какие действия президент России Владимир Путин будет совершать против Украины, можно выиграть "солидарностью".