Украинские объекты энергетики находятся под постоянными кибератаками – Шмыгаль

Речь об этом зашла после озвучивания инормации, что с 10-го по 20 октября в Украине в результате обстрелов со стороны оккупантов было повреждено более 400 объектов, в том числе энергетических.

"Параллельно с этим украинские объекты энергетики находятся под постоянными кибератаками", – сообщил Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В опубликованном 16 октября интервью проекту "Ми – Україна" начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сообщал, что в 2022 году спецслужба нейтрализовала и отразила более 3,5 тыс. кибератак. "О чем думают граждане, когда представляют себе эти 3,5 тыс. кибератак? Я скажу, о чем думаем мы. Мы думаем о неработающих светофорах, об отсутствующей связи, о перебоях в электроснабжении, об украденных государственных тайнах, научных разработках и массово похищенных персональных данных и платежных данных, о деструктивном манипулировании общественным сознанием. Но все критические системы работают в штатном режиме", – подчеркнул он.