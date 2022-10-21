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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские объекты энергетики находятся под постоянными кибератаками – Шмыгаль

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Кибератаки Шмыгаль назвал постоянными
Кибератаки Шмыгаль назвал постоянными
Фото: ЕРА

Энергетические объекты Украины подвергаются кибератакам, заявил 21 октября на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль, стенограмму его выступления опубликовал сайт правительства.

Речь об этом зашла после озвучивания инормации, что с 10-го по 20 октября в Украине в результате обстрелов со стороны оккупантов было повреждено более 400 объектов, в том числе энергетических.

"Параллельно с этим украинские объекты энергетики находятся под постоянными кибератаками", – сообщил Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В опубликованном 16 октября интервью проекту "Ми – Україна" начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сообщал, что в 2022 году спецслужба нейтрализовала и отразила более 3,5 тыс. кибератак. "О чем думают граждане, когда представляют себе эти 3,5 тыс. кибератак? Я скажу, о чем думаем мы. Мы думаем о неработающих светофорах, об отсутствующей связи, о перебоях в электроснабжении, об украденных государственных тайнах, научных разработках и массово похищенных персональных данных и платежных данных, о деструктивном манипулировании общественным сознанием. Но все критические системы работают в штатном режиме", – подчеркнул он.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, говорил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Минэнерго 19 октября.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, энергетика, электроэнергия, электроснабжение, война России против Украины, кибератака, кибербезопасность, премьер-министр, Денис Шмыгаль, энергосистема
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